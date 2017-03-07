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Выборы президента могут приурочить к дню присоединения Крыма к РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения выборов президента России в 2018 году в воскресенье, 18 марта, после дня подписания указа «О признании Республики Крым» в 2014 году, пишет Интерфакс.

— Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — говорит Володина. 3 марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе предполагающих возможность переноса выборов президента России на третье воскресенье марта.

В 2018 году эта дата следует за днем подписания президентом России Владимиром Путиным указа по Крыму в 2014 году.

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Выборы президента могут приурочить к дню присоединения Крыма к РФ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [15:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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