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Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил ускорить подготовку документации для перепланировки стоматологической поликлиники. Зубные врачи должны переехать из помещения в доме №43 на ул. Ленина в здание бывшей химзаводской больницы.
В опустевших кабинетах стоматологии намерены обустроить служебные квартиры для молодых специалистов. Как сообщил начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, в марте начнется подготовка проекта.
Однако Шестернин подверг критике работу УКСа:
– Такими темпами конкурсная документация будет готова в августе-сентябре. Кто в это время решиться войти в тему проектирования и строительства? — возмутился градоначальник. — Я понимаю, что этим вопросам занимается министерство здравоохранения области, и от нас мало что зависит. Но собственники помещения тоже должны понимать, как важна для нас реализация этого проекта; делать все возможное, чтобы он как можно быстрее претворился в жизнь.
Евгений Анатольевич подчеркнул, что город остро нуждается в служебном жилье для врачей. Оно позволило бы решить проблему нехватки кадров в ЦГБ.
Отметим, что к ремонту химзаводской больницу приступят этой весной. Проектные работы подходят к концу. Пока стоматология работает на старом месте.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [15:15]
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