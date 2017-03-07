Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил ускорить подготовку документации для перепланировки стоматологической поликлиники. Зубные врачи должны переехать из помещения в доме №43 на ул. Ленина в здание бывшей химзаводской больницы.

В опустевших кабинетах стоматологии намерены обустроить служебные квартиры для молодых специалистов. Как сообщил начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, в марте начнется подготовка проекта.

Однако Шестернин подверг критике работу УКСа:

– Такими темпами конкурсная документация будет готова в августе-сентябре. Кто в это время решиться войти в тему проектирования и строительства? — возмутился градоначальник. — Я понимаю, что этим вопросам занимается министерство здравоохранения области, и от нас мало что зависит. Но собственники помещения тоже должны понимать, как важна для нас реализация этого проекта; делать все возможное, чтобы он как можно быстрее претворился в жизнь.

Евгений Анатольевич подчеркнул, что город остро нуждается в служебном жилье для врачей. Оно позволило бы решить проблему нехватки кадров в ЦГБ.

Отметим, что к ремонту химзаводской больницу приступят этой весной. Проектные работы подходят к концу. Пока стоматология работает на старом месте.

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