Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Мэр потребовал ускорить создание квартир для врачей в стоматологии Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил ускорить подготовку документации для перепланировки стоматологической поликлиники. Зубные врачи должны переехать из помещения в доме №43 на ул. Ленина в здание бывшей химзаводской больницы.

В опустевших кабинетах стоматологии намерены обустроить служебные квартиры для молодых специалистов. Как сообщил начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, в марте начнется подготовка проекта.

Однако Шестернин подверг критике работу УКСа:

– Такими темпами конкурсная документация будет готова в августе-сентябре. Кто в это время решиться войти в тему проектирования и строительства? — возмутился градоначальник. — Я понимаю, что этим вопросам занимается министерство здравоохранения области, и от нас мало что зависит. Но собственники помещения тоже должны понимать, как важна для нас реализация этого проекта; делать все возможное, чтобы он как можно быстрее претворился в жизнь.

Евгений Анатольевич подчеркнул, что город остро нуждается в служебном жилье для врачей. Оно позволило бы решить проблему нехватки кадров в ЦГБ.

Отметим, что к ремонту химзаводской больницу приступят этой весной. Проектные работы подходят к концу. Пока стоматология работает на старом месте.

Новости smi2.ru

  • Частный вытрезвитель может появиться в Бердске (8)
  • У мамы признаки инсульта, в «скорой» сказали, что ничем не могут помочь (32)
  • Стоматология ЦГБ переедет в бывшую химзаводскую больницу Бердска (6)
  • Спасибо докторам стоматологической клиники! (8)
  • Пьяных и голых, лежащих на улицах Бердска, отвозят в больницу (33)
Мэр потребовал ускорить создание квартир для врачей в стоматологии Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [15:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

Все новости

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: