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Минтранс советуется о ремонте дорог на 1 млрд рублей с жителями Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, разработанной в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Жители региона могут внести свои предложения в программу для рассмотрения до 15 апреля 2017 года.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов, перечень объектов, входящих в реализацию программы на 2017 год, уже утвержден. «Общественное обсуждение – важная форма взаимодействия с населением и проводится с целью возможной корректировки программы на последующие годы. Мы призываем всех заинтересованных жителей Новосибирской области внести свои предложения для рассмотрения», – подчеркнул он. Министр сообщил, что программа опубликована на сайте регионального минтранса, а ее обсуждение стартовало 6 февраля 2017 года.

Ознакомиться с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации можно на сайте регионального минтранса, перейдя по ссылке, а также на официальном сайте приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Свои предложения можно направлять в министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по адресам электронной почты mintrans@nso.ru и dorde@nso.ru.

Напомним, что 7 февраля между правительством Новосибирской области и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) было подписано соглашение о предоставлении в 2017 году региону межбюджетных трансфертов в размере 1 млрд рублей из федерального бюджета. Софинансирование областного бюджета на эти цели составило 1,005 млрд рублей.

В программу вошли автомобильные дороги местного значения (улицы) областного центра и городов-спутников ядра Новосибирской агломерации – Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово, а также участки автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году в Бердске отремонтируют ул. Маяковского и часть ул. Красная Сибирь в Микрорайоне.

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Минтранс советуется о ремонте дорог на 1 млрд рублей с жителями Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [15:05]

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