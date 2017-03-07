Конституционный суд РФ запретил публично использовать символику, даже отдаленно схожую с нацистской. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Попытку «реабилитировать» свастику как элемент восточных духовных практик, а вовсе даже не символ гитлеровской Германии, предпринял житель Краснодарского края Сергей Алехин. В 2011 году он участвовал в качестве заинтересованного лица в судебном процессе о признании экстремистскими материалов, в которых излагались основные доктрины духовной практики Фалуньгун и содержалась информация о фактах преследования последователей Фалуньгун в Китае.

Как следует из материалов дела, Алехин посчитал противоречащим Конституции РФ подход, когда суды «позволяют признавать материал экстремистским лишь потому, что в нем провозглашается истинность излагаемого в нем учения — наряду с утверждением о ложности иных учений». Кроме того, по мнению заявителя, правоприменительным органам «предоставлены чрезмерные полномочия по определению сходства того или иного символа с нацистским без учета контекста их использования». В символике Фалуньгун как религиозного движения, включающего в себя элементы буддизма, используется иероглиф «вань», «сердце Будды», имеющий форму свастики. Однако Конституционный суд РФ посчитал, что в России отношение к этому символу диктуется прежде всего общим историческим, а не культурологическим или религиозным контекстом, и мнение общества необходимо учитывать.

— Само по себе использование нацистской атрибутики (символики), равно как и атрибутики (символики), сходной с нацистской атрибутикой (символикой) до степени смешения, — безотносительно к ее генезису — может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, — указал КС РФ, — что предполагает право законодателя принимать меры в соответствии со статьей 55 Конституции РФ (в обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан).

Таким образом, признал КС РФ, данное законоположение не может рассматриваться как не соответствующее Основному Закону страны. По смысловому наполнению оно служит целям, декларированным в Конституции, в том числе сохранению мира и согласия, гармонизации межнациональных и межэтнических отношений.

Что касается вопросов «истинности» и «ложности» учения Фалуньгун, то тут КС руководствовался положениями Конституции РФ, которая, гарантируя свободу мысли и слова, в то же время прямо запрещает пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, что соответствует и международно-правовым стандартам. Таким образом, в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» признаком экстремизма в материалах того или иного толка может служить как раз «явное или завуалированное противоречие соответствующих действий или документов конституционным запретам возбуждения ненависти и вражды, разжигания розни и пропаганды» любых видов превосходства.

— Ограничение посредством антиэкстремистского законодательства свободы слова и права на распространение информации не должно иметь места в отношении какой-либо деятельности или информации на том лишь основании, что они не укладываются в общепринятые представления, не согласуются с устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, вступают в противоречие с морально-нравственными или религиозными предпочтениями, — в дополнение указал КС РФ. -Иное означало бы отступление от конституционного требования необходимости, соразмерности и справедливости ограничений прав и свобод человека и гражданина, которое относится не только к законодателю, но и к правоприменителям, в том числе и судам.

Что касается конкретных обстоятельств дела Алехина, то есть проверки соответствия символики Фалуньгун, изученной в ходе конкретного судебного процесса, знакам и символам нацисткой Германии, то это не входит в компетенцию КС РФ. На этом основании в рассмотрении жалобы Алехину отказано, передает РГ.

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