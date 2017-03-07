USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В преддверии празднования Международного женского дня в Новосибирской области чествуют женщин – многодетных матерей. Знак отличия «За материнскую доблесть» женщинам вручил глава региона Владимир Городецкий, сообщили в региональном правительстве 7 марта..
Глава региона приветствовал многодетных мам и членов их семей и пояснил, что почётным знаком «За материнскую доблесть» выражена особенная благодарность многодетным семьям от имени всех новосибирцев. «Многодетная семья в нашей стране всегда была в почёте. И сегодня эти семьи остаются опорой общества, основой государства», – отметил Владимир Городецкий.
Губернатор подчеркнул, что правительство региона и впредь будет уделять особое внимание многодетным семьям, оказывать им всестороннюю помощь и поддержку. Также глава региона поздравил всех женщин Новосибирской области с наступающим 8 марта.
Знак отличия «За материнскую доблесть» вручен 18 многодетным матерям из 12 районов и городских округов Новосибирской области, а также города Новосибирска. Возраст самой молодой мамы – 29 лет, у неё пятеро детей.
Среди награжденных Елена Терехова из Бердска, которая вместе с мужем воспитывает троих детей.
Подарки и тёплые слова многодетные матери также получили от члена Совета Федерации от Новосибирской области, председателя Общественной организации «Союз женщин Новосибирской области» Надежды Болтенко.
справка
В Новосибирской области на учёте в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных для многодетных семей, состоит 23 450 многодетных семей (в них – 77 743 детей). Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 932 многодетные матери.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [14:40]
[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: западный, юго-западный