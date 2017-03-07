В преддверии празднования Международного женского дня в Новосибирской области чествуют женщин – многодетных матерей. Знак отличия «За материнскую доблесть» женщинам вручил глава региона Владимир Городецкий, сообщили в региональном правительстве 7 марта..

Глава региона приветствовал многодетных мам и членов их семей и пояснил, что почётным знаком «За материнскую доблесть» выражена особенная благодарность многодетным семьям от имени всех новосибирцев. «Многодетная семья в нашей стране всегда была в почёте. И сегодня эти семьи остаются опорой общества, основой государства», – отметил Владимир Городецкий.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона и впредь будет уделять особое внимание многодетным семьям, оказывать им всестороннюю помощь и поддержку. Также глава региона поздравил всех женщин Новосибирской области с наступающим 8 марта.

Знак отличия «За материнскую доблесть» вручен 18 многодетным матерям из 12 районов и городских округов Новосибирской области, а также города Новосибирска. Возраст самой молодой мамы – 29 лет, у неё пятеро детей.

Среди награжденных Елена Терехова из Бердска, которая вместе с мужем воспитывает троих детей.

Подарки и тёплые слова многодетные матери также получили от члена Совета Федерации от Новосибирской области, председателя Общественной организации «Союз женщин Новосибирской области» Надежды Болтенко.

справка

В Новосибирской области на учёте в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных для многодетных семей, состоит 23 450 многодетных семей (в них – 77 743 детей). Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 932 многодетные матери.

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