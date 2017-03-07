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Оплату школьных обедов карточкой могут массово внедрить в Бердске

В бердских школах могут внедрить систему оплаты питания в столовой по карточкам «Сбербанка». По крайней мере, такое предложение прозвучало со стороны банка, рассказал мэр Евгений Шестернин.

Глава посоветовал чиновникам управления образования оценить, нужен ли такой проект в Бердске. Новшество уже презентуют в Новосибирске.

— Нужно вместе с родительским сообществом выехать и посмотреть тот проект «Сбербанка», связанный с безналичным расчетом в буфетах школах, — отметил Евгений Анатольевич.

Карточки для расчета в столовых могут также использоваться как пропуск в школу. Такая система позволит исключить попадание в образовательное учреждение посторонних лиц.

Подобный проект, отметим, реализоввли в лицее №7 Бердска еще в 2012 году. И родителям, и детям идея пришлась по душе.

По сообщению СМИ, в некоторых регионах проект электронной оплаты школьных обедов уже давно внедрен повсеместно. Система позволяет контролировать бюджетные перечисления на каждого ребенка, а также оценивать, какие блюда популярны у детей, чтобы корректировать меню и значительно укорачивать очереди в буфете на переменах. Пополнять счет карточки могут родители школьников.

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Оплату школьных обедов карточкой могут массово внедрить в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [14:25]

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