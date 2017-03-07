USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Глава синодальной Комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий раскритиковал блогеров и журналистов, с иронией воспринявших новость о мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе.
«В случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях, связанных с церковью, презрительное глумление или, напротив, восторженная экзальтация совершенно неуместны. Безусловно, требуется тщательная проверка этих явлений. Но до официального подтверждения или опровержения надо следовать мудрому совету святых отцов: не принимай и не отвергай», — пишет епископ на своей странице в соцсети, комментируя упомянутую новость, о которой сообщила ранее экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.
«Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов — горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки», — заявил он.
Призвав обратиться к вопросу о том, как воспринимать мироточение в принципе, иерарх заметил, что история знает множество таких случаев, часть из них сопровождались исцелением.
Епископ рассказал, как сам стал свидетелем появления капель мира на поверхности киота иконы Николая II, доставленной однажды в Валаамский монастырь, наместником которого он является, передает «Интерфакс» http://www.interfax.ru/russia/552517.
«Когда мы внесли икону в собор, положили ее на аналой и стали петь молебен, народ, стоявший напротив большой старинной иконы Спасителя у правого столпа, вдруг заволновался и зашумел. Оказывается, прямо на их глазах из благословляющей десницы Христа на древнем образе из перстосложения также выступило благоуханное миро и несколькими струйками потекло вниз. Потом такое же явление повторилось на Смоленском скиту (на Валааме), который исторически был связан с семьей Романовых (в скитском храме до 1940 г. хранились драгоценности императрицы Александры)», — написал епископ.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [14:15]
[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: западный, юго-западный