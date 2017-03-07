Глава синодальной Комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий раскритиковал блогеров и журналистов, с иронией воспринявших новость о мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе.

«В случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях, связанных с церковью, презрительное глумление или, напротив, восторженная экзальтация совершенно неуместны. Безусловно, требуется тщательная проверка этих явлений. Но до официального подтверждения или опровержения надо следовать мудрому совету святых отцов: не принимай и не отвергай», — пишет епископ на своей странице в соцсети, комментируя упомянутую новость, о которой сообщила ранее экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов — горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки», — заявил он.

Призвав обратиться к вопросу о том, как воспринимать мироточение в принципе, иерарх заметил, что история знает множество таких случаев, часть из них сопровождались исцелением.

Епископ рассказал, как сам стал свидетелем появления капель мира на поверхности киота иконы Николая II, доставленной однажды в Валаамский монастырь, наместником которого он является, передает «Интерфакс» http://www.interfax.ru/russia/552517.

«Когда мы внесли икону в собор, положили ее на аналой и стали петь молебен, народ, стоявший напротив большой старинной иконы Спасителя у правого столпа, вдруг заволновался и зашумел. Оказывается, прямо на их глазах из благословляющей десницы Христа на древнем образе из перстосложения также выступило благоуханное миро и несколькими струйками потекло вниз. Потом такое же явление повторилось на Смоленском скиту (на Валааме), который исторически был связан с семьей Романовых (в скитском храме до 1940 г. хранились драгоценности императрицы Александры)», — написал епископ.

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