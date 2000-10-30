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Спикер: Голощапов Алексей Михайлович
к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора по правовым вопросам, руководитель проектной учебной группы «Актуальные юридические проблемы венчурного инвестирования». Автор более 30 публикаций в области права.
Дата: 16 марта (четверг) 2017г.
Время: с 14.00 до 18.00 часов
Место: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15 офис 516
Стоимость участия без учета скидок: 3 000 руб*.
*для клиентов ООО «В.Консалт» — стоимость подключения – 2 000 руб.
Программа:
Ответственность работодателя за нарушение трудовых отношений с иностранными работниками
Спикер: Курганова Мария Викторовна – руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»
Дата: 14 марта (вторник) 2017г. и 23 марта (четверг) 2017г.
Время: с 10.00 до 13.00 часов Регистрация: 9.30-10.00
Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 529
Стоимость участия без учета скидок: 1 000руб*.
*для клиентов ООО «В.Консалт» — бесплатно
Записаться на семинар
и получить более подробную информацию можно по телефону:
(383) 287-44-62
е mail: seminar@ vkonsalt54.ru
www. vkonsalt54.ru
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [14:05]
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[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
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