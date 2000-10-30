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В марте компания «В.Консалт» приглашает принять участие в вебинаре и в семинаре-тренинге юристов и специалистов по кадрам!

Спикер: Голощапов Алексей Михайлович

к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора по правовым вопросам, руководитель проектной учебной группы «Актуальные юридические проблемы венчурного инвестирования». Автор более 30 публикаций в области права. 

Дата: 16 марта (четверг) 2017г.

Время: с 14.00 до 18.00 часов

Место: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15 офис 516

Стоимость участия без учета скидок: 3 000 руб*.

*для клиентов ООО «В.Консалт» — стоимость подключения – 2 000 руб.

Программа:

  • Определение общего правового статуса мигранта.
  • Постановка иностранцев на миграционный учет.
  • Особенности трудовых отношений с иностранными работниками:

  • Ответственность работодателя за нарушение трудовых отношений с иностранными работниками

    • Спикер: Курганова Мария Викторовна – руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»

    Дата: 14 марта (вторник) 2017г. и 23 марта (четверг) 2017г.

    Время: с 10.00 до 13.00 часов Регистрация: 9.30-10.00

    Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 529

    Стоимость участия без учета скидок: 1 000руб*.

    *для клиентов ООО «В.Консалт» — бесплатно

    Записаться на семинар

    и получить более подробную информацию можно по телефону:

    (383) 287-44-62

    еmail:  seminar@ vkonsalt54.ru

    www. vkonsalt54.ru

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    Новости smi2.ru

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    В марте компания «В.Консалт» приглашает принять участие в вебинаре и в семинаре-тренинге юристов и специалистов по кадрам!

    Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [14:05]

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    Курьер.Среда.Бердск

    [17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

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    [17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

    Все новости

    [17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

    [17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

    [17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»


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    Погода в Бердске

    Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

    Облачно, ветер: южный
    Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

    07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

    Погода в Бердске

    Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

    Облачно, ветер: южный
    Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

    08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

    Погода в Бердске

    Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

    Облачно, ветер: западный, юго-западный
    Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

    09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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