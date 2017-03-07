Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

В рейтинге лучших стран Россия заняла 27 место

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Первое место в рейтинге, в который попали 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция и США. Замыкают список Алжир (78-е место), Иран (79) и Сербия (80).

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США. Третье место в этой строке досталось КНР. В издании подчеркнули, что после Соединенных Штатов «Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом».

По темпам роста экономики Россия заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Индия. По остальным критериям РФ не вошла в первую десятку.

В прошлом году в рейтинг попали 60 стран, и Россия заняла в нем 24-е место, передает ТАСС.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21,3 тыс. человек из 36 стран, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.

Новости smi2.ru

  • Россияне все меньше хотят величия от своей страны (6)
  • Что волновало россиян при Ельцине, что волнует при Путине (10)
  • Честными и состоявшимися назвал прошедшие выборы губернатор Новосибирской области (3)
  • Человеком года россияне выбрали президента Путина (5)
  • Фильм о выборах в Бердске смотрит вся Россия (18)
В рейтинге лучших стран Россия заняла 27 место

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [13:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

Все новости

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: