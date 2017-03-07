Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Первое место в рейтинге, в который попали 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция и США. Замыкают список Алжир (78-е место), Иран (79) и Сербия (80).

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США. Третье место в этой строке досталось КНР. В издании подчеркнули, что после Соединенных Штатов «Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом».

По темпам роста экономики Россия заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Индия. По остальным критериям РФ не вошла в первую десятку.

В прошлом году в рейтинг попали 60 стран, и Россия заняла в нем 24-е место, передает ТАСС.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21,3 тыс. человек из 36 стран, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.

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