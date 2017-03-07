Итоги недели:

Наталья Бутерус сбросила 0,9 кг

(итог — 91,7 , на начало недели — 92,6)

Анна Филипенко набрала 0,3 кг

(итог — 75,9 , на начало недели — 75,6)

Ирина Болдырева сбросила 0,8 кг

(итог — 83,2 , на начало недели — 84)

Нелли Попова сбросила 0,2 кг

(итог — 70,5 , на начало недели — 70,7)

Елена Тихомирова сбросила 1 кг

(итог — 75 , на начало недели — 76)

Наталья Алфименко сбросила 2,95 кг

(итог — 93.85 , на начало недели — 96.8)

Алена Павлюк сбросила 0,2 кг

(итог — 75, на начало недели — 75,2)

Антонина Архипенко осталась в прежнем весе

(итог — 94, на начало недели — 94)

Общий вес группы: 659,15

За неделю участницы сбросили 5,75 кг

Общий объем груди: 815

За неделю: -15 см

Общий объем талии: 694 см

За неделю: -7 см

Общий объем бедер: 865 см

За неделю: — 11 см

Вот уже больше месяца наши участницы после работы спешат не в магазин с авоськами, а к мастерам санатория «Рассвет». Аквааробика — одна из самых полюбившихся у целеустремленных бердчанок тренировок. Во-первых, она дает видимые результаты, во-вторых, вода снимает не только тяготы и проблемы дня, но и лишнюю нагрузку на суставы и позвоночник.

Перед бассейном — бегом на весы. Кто-то приблизился к своей цели лишь на 200 граммов, кто-то сделал рывок вперед. Результат Натальи Алфименко — минус 3 кг за неделю и восхищенные возгласы подруг по проекту.

- Это условно, потому что я на прошлой неделе килограмм набрала. Это вода, она туда-сюда гуляет, — не спешит ликовать Наталья.

«Я покупаю одежду меньше, но замеры у меня больше», — расстроена Нелли Попова. Девушка скинула 0,2 кг и несколько сантиметров в груди и бедрах, но в талии показатель оказался выше.

С начала проекта Алене Павлюк удалось избавиться от 7,8 кг — останавливаться на достигнутом девушка не собирается.

- Диетолог говорил, что в первый месяц нужно сбросить 10% от своего веса — я как раз этого добилась, поэтому я довольна. Я поставила цель — сбросить 15-20 кг, потому что четыре года назад, до операции, у меня был такой вес. Это был пинок для меня, чтобы восстановить свой вес, прийти к нужному результату. Понимаю, что физически организм не сможет столько сбросить за два месяца. Я думаю, что за три месяца у меня получится.

Здоровое питание, здоровый образ жизни и физнагрузки — это все у меня останется после проекта. Пока под вопросом: или я остаюсь здесь, покупаю абонемент на аквааробику плюс в тренажерный зал, или какой-либо-фитнес. Присматриваю в интернете фитнес-клубы. Первая неделя была самой сложной, потому что не было физнагрузки долгое время, и даже аквааробика казалась сложной. Сейчас мышцы привыкли, они всегда в тонусе.

У меня кардинально изменилось питание. Я полностью отказалась от майонеза, кетчупа, от соусов разных, от сладкого и мучного. Очень тяжело было отказаться от блинчиков фаршированных. Тем более, такая была неделя Масленичная. Но я не съела ни одного блинчика! А зачем я тратила столько времени, столько усилий — чтобы опять начать кушать? Нет смысла. Поначалу соблазнялась привычными блюдами, пыталась мужу в рот заглядывать. А теперь — нормально, и он даже мою пищу ест. Те же самые куриные котлеты, приготовленные чуть-чуть по-другому, или минтай, запеченный не под майонезной шапкой, а под творогом обезжиренным — это правильное питание, но это так же вкусно.

На проект я пошла для себя. Мужу я нравилась такой, какая я была, но, конечно, он видит, что я похудела — это все замечают. У меня было платье, которое я до операции надела один раз. Как-раз муж вспомнил про него: «На конец проекта наденешь его — ты же как раз была в том весе». Наверное, чтобы не тратиться (смеется).

Не один раз пыталась сбросить вес Наталья Бутерус, но килограммы возвращались. Она надеется, что теперь все будет иначе.

- На позапрошлой неделе у нас был тренинг с психологом. Так получилось, что у меня вес «встал», и она посоветовала не зацикливаться на этом и не взвешиваться какое-то время. Пока мне удалось сбросить 8 кг. Мне, естественно, хочется больше, но и этот результат хороший.

Я люблю воду, поэтому мне очень нравятся водные процедуры: аквааробика, гидро-ЛФК, кдровая бочка тоже очень нравится. А то, что в какой-то степени болезненно или неприятно, все равно осаждаешь себя тем, что это нужно: это подтягивает кожу, убират целлюлит, поэтому терпишь и даже потом получаешь удовольствие. Мне хочется нравится самой себе, хочется, чтобы мой ребенок мной гордился, чтобы у него была красивая мама.

Не сказала бы, что очень тяжело отказаться от своих пищевых привычек. Я все ем понемножку. Если мне хочется мяса — я его ем, но снижаю калорийность за счет другой пищи. От шашлыка нужно отказаться. Но буквально вчера я не отказалась от него, но так как у нас уже рацион уменьшился, я съела только половину порции и больше уже не смогла. Я заметила, что мне легче стало вставать, бежать, переносить любые физические нагрузки.

Признаться, боюсь, что сорвусь после проекта. Худела я раньше и потом набирала заново. А в группе пообщаещься, зарядишься энергией и дома, когда возникнет желание съесть печенюшку думаешь: «Что я — хуже других буду на взвешивании?». Поэтому сейчас с девочками выбираем: будем ходить на аквааробику вместе или в тренажерный зал, чтобы друг друга поддерживать. Все девочки, и я в том числе, не будем на этом останавливаться и после проекта продолжим заниматься.

К прежнему размеру хочет вернуться Анна Филипенко: до родов она носила одежду с ярлычком «42-44».

- Я сейчас даже не взвешиваюсь постоянно: мне главное, чтобы объемы уходили и самочувствие было нормальным. Результатом я довольна. Благодаря процедурам сантиметры уходят, кожа подтягивается. Очень люблю аквааробику, фитобочку, антицеллюлитный массаж, душ Шарко. Конечно, это большая, хорошая возможность — воспользоваться такими процедурами.

Мне не тяжело было поменять режим и способ питания, тяжело было выполнять физические упражнения: у меня ребенок еще маленький, я после декретного отпуска вышла на работу. Дома одна я не могу заниматься тренировками — это не мое, мне нужно быть в команде. Сейчас у меня появилась возможность, муж меня поддерживает, приезжает раньше и остается с детьми.

В итоге, скорее всего, у меня это получится за полтора года, я планирую постепенно прйти к 55-56 кг — это мой нормальный вес. При беременности у меня был очень сильный гормональный срыв и малоподвижный образ жизни: беременность была тяжелая — и первая, и вторая, поэтому мне приходилось лежать на сохранении. Получилось, что я не смогла поддержать себя в нужной форме. Но сейчас есть изменения, я это вижу даже по одежде. Какие-то брюки, платья, которые я не могла надеть, потому что они сильно меня обтягивали, теперь сидят более свободно.

Сам вес не должен уходить резко: либо он вернется, либо для организма это будет очень большой стресс. То, что вес у меня уходит постепенно, — это хорошо, потому что результат закрепится, и я дальше буду двигаться в этом же ключе. Буду соблюдать правильное диетическое питание, выбираю физические нагрузки. Возможно, какие-то процедуры здесь, в санатории, оставлю, скомпаную так, чтобы мой вес постепенно стабилизировался.

Худеем в воде

Видео Елены Меновщиковой)

На это раз мастер санатория «Рассвет» Наталья Токарева приготовила для своих подопечных сложные упражнения, где требуется напрячь силы. В основу занятия легла силовая тренировка, чтобы проработать крупные мышцы тела и добиться красивых очертаний фигуры. Поможет в этом классический спортивный снаряд — резинка-амортизатор в виде восьмерки. Благодаря сопротивлению материала икры участниц станут точеными, а руки и бедра — подтянутыми. Такая тренировка гораздо труднее, чем просто энергичные движения в воде.

- Резинка-амортизатор используется во многих видах спорта, в различных силовых программах фитнеса. Но я лично не знаю мест, где бы аквааробикой занимались с резинками. Я занимаюсь на суше с такими резинками, и решила добавила такой способ в водные тренировки — результат понравился, — рассказывает о методике Наталья Токарева.

С одной стороны, резинка-восьмерка на берегу более податлива, чем в бассейне: к сопротивлению снаряда добавляется сопротивление стихии. С другой — в воде нет нагрузки на костную систему организма, а значит, нет риска получить травму.

Несмотря на то что участницы проекта уже привыкли к физическим нагрузкам, тренер старается постоянного увеличивать их дозу и добавляет новые упражнения, чтобы худеющий организм не успевал расслабиться, а занятия не стали рутиной. По словам Натальи, чтобы добиться хороших результатов, необходимо чередовать кардио- и силовые тренировки.

Видео Елены Меновщиковой

Основная цель кардиотренировки — повышение выносливости организма. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают иммунитет человека. В программе похудения такой вид физических нагрузок тоже необходим: он очень активно способствует сжиганию подкожного жира. Не обойтись в борьбе с лишним весом и без силовых тренировок. Они направлены на укрепление мышц, прорабатывают их отдельные группы. Именно они позволяют добиться притягательного рельефа тела, уменьшить объем в проблемных зонах и «нарастить» его в нужных местах.

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