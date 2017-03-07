Неизвестный летчик изобразил в небе над Новосибирском «восьмерку» сегодня, 7 марта. Фигуру в воздухе видно из разных районов города и области.

Изображение цифры «восемь» появилось в небе над Новосибирском около 11.20. Как сообщают в соцсетях, фигурный след накануне накануне праздника оставил истребитель.

«Восьмерку» в паблик «Типичный Новосибирск» выложили очевидцы выложили фотографии из микрорайона «Родники», Академгородка, с площадей Калинина и Ленина, спорткомплекса «Заря». Фигуру в небе видели в Тогучине, Краснообске и других районах области.

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