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Неизвестный летчик изобразил в небе над Новосибирском «восьмерку» сегодня, 7 марта. Фигуру в воздухе видно из разных районов города и области.
Изображение цифры «восемь» появилось в небе над Новосибирском около 11.20. Как сообщают в соцсетях, фигурный след накануне накануне праздника оставил истребитель.
«Восьмерку» в паблик «Типичный Новосибирск» выложили очевидцы выложили фотографии из микрорайона «Родники», Академгородка, с площадей Калинина и Ленина, спорткомплекса «Заря». Фигуру в небе видели в Тогучине, Краснообске и других районах области.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [13:45]
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