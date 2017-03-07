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5 марта в 10 школе «Пересвет» состоялись учебно-тренировочные поединки. Кемеровские бойцы выбрали спортивный клуб смешанных единоборств «БЕРДСК» для подготовки, т.к. они готовятся на олимпиаду боевых искусств, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Также были приглашены наши друзья из Линево «Сибирский боец» и Новосибирска «Питбуль». Все ребята показали достойные поединки, волю к победе и силу духа.
Фото
Приглашаем всех желающих в нашу дружную команду, у нас работает 5 возрастных групп:
Группа №1 боевые малыши от 4-7 лет пн.ср.пт. с 17.00-18.00
Группа №2 боевые малыши от 8-12лет пн.ср.пт. с 18.00-19.00
Группа №3 ММА смешанные боевые единоборства от 12-15 лет вт.чт.18.00-19.30 сб.с 15.00-16.30
Группа №4 ММА смешанные боевые единоборства от 15 и старше вт.чт.19.30-21.00 сб.с 15.00-16.30
Группа №5 утренняя группа (без возрастных ограничений) пн.ср.пт. с 9.00-10.30
Более подробную информацию можете узнать по тел. 8-952-913-2784
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [13:35]
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