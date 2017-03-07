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Приглашаем в дружную команду клуба единоборств

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий Вадимович:

5 марта в 10 школе «Пересвет» состоялись учебно-тренировочные поединки. Кемеровские бойцы выбрали спортивный клуб смешанных единоборств «БЕРДСК» для подготовки, т.к. они готовятся на олимпиаду боевых искусств, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Также были приглашены наши друзья из Линево «Сибирский боец» и Новосибирска «Питбуль». Все ребята показали достойные поединки, волю к победе и силу духа.

Фото

Приглашаем всех желающих в нашу дружную команду, у нас работает 5 возрастных групп:

Группа №1 боевые малыши от 4-7 лет пн.ср.пт. с 17.00-18.00

Группа №2 боевые малыши от 8-12лет пн.ср.пт. с 18.00-19.00

Группа №3 ММА смешанные боевые единоборства от 12-15 лет вт.чт.18.00-19.30 сб.с 15.00-16.30

Группа №4 ММА смешанные боевые единоборства от 15 и старше вт.чт.19.30-21.00 сб.с 15.00-16.30

Группа №5 утренняя группа (без возрастных ограничений) пн.ср.пт. с 9.00-10.30

Более подробную информацию можете узнать по тел. 8-952-913-2784

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Приглашаем в дружную команду клуба единоборств

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [13:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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