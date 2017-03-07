Что хотят видеть горожане на пляже «Старый Бердск», обсудили на круглом столе 6 марта общественники и власть города. Еще в феврале этого года на публичных слушаниях должны были рассмотреть перевод зоны под пляжем из Р-2 в Р-4 (разрешено строительство капитальных объектов). Это позволило был увеличить привлекательность пляжа для инвестиций. Но после отрицательной реакции населения, вопрос об изменении зонирования сняли. Однако разговоры о судьбе пляжа не утихли. Власть сохранила намерения найти инвестора для любимого места отдыха бердчан.

В начале встречи вице-мэр по развитию местного самоуправления Алексей Сединкин попросил присутствующих обойтись без упреков и оскорблений, а корректно высказывать свое мнение о пляже. И в целом, тон совещания действительно был спокойным.

— Мы не будем сегодня обсуждать перевод из зоны в зону, потому что этот вопрос снят. Давайте отталкиваться от другого. Все мы хотим иметь чистый общедоступный пляж, комфортный, с песочком, безопасный. Чтобы жители, которые в огромном количестве приезжают туда, парковались не вдоль дороги, а то у нас там дети-спортсмены ходят, а чтобы это все было комфортно и благоустроено. Есть работа жителей в этом направлении. И основное условие — чтобы не было платного входа. Вот исходя из этой концепции я предлагаю ваши мнения высказывать, — предложил Сединкин.

Представитель общественной организации «Старый Бердск» Галина Новикова, которая стала одним из инициаторов встречи, рассказала, что вместе со своими соратниками изучила мнения бердчан. Активисты проанализировали около 340 высказываний горожан о пляже в интернете и пришли к выводу, что большинство выступает за свободный доступ к воде и против застройки.

— Очень большое значение придают тому, что этот пляж нужен горожанам, чтобы растить детей, чтобы отдыхать семьями, заниматься спортом, — подчеркнула Галина Владимировна.

Активистка Наталья Булавченко тоже отметила, что пляж должен оставаться именно детским. Мелководье сделало «Старый Бердск» единственным подходящим местом для купания малышей.

Председатель экологического союза «Бриз» Вячеслав Власов высказался о том, что пляж «Старый Бердск» не стоит отдавать кому-либо в аренду:

— Лучше его передать какому-то муниципальному учреждению, с бюджетным финансированием.

Но как добавил Власов, один только муниципалитет с содержанием пляжа не справится. Необходимо, чтобы и граждане создали некий общественный совет по контролю за «Старым Бердском».

— Мы хотим, чтобы пляж был муниципальным. Потому что арендатор не занимается сохранением пляжа. У него, как и у любого бизнеса, цель — это получение прибыли. За такое короткое сибирское лето он ее пытается получить любыми способами и средствами: вывоз песка с пляжа, обустройство пивных точек, строительство всяких беседок, установка звуковой аппаратуры.

Жители территории бывшего Бердского дома отдыха рассказали о том, что давно заботятся о пляже. Многие ходят на «Старый Бердск» со своим мешком для мусора. Притом убирают не только за собой, но и за другими. Старшее поколение приучает к такой привычке и детей. И большинство уверено: все, что требуется от города — помогать с очисткой пляжа. А все условия для отдыха уже есть: песок, солнце и Обское море.

Бердчанин Вячеслав Никитенко предложил почаще проводить на пляже субботники силами общественности. Помочь в организации массовой уборки «Старого Бердска» готов и организатор эко-акции «Зеленая миля» Сергей Рассказов. Поддержала идею регулярных субботников депутат Ольга Козишникова. А Алексей Сединкин добавил, что муниципалитет смог бы помочь техникой и организовать вывоз мусора.

Тренер Валерий Шишков напомнил, что на пляже не только отдыхают, но и занимаются спортом. И в том числе спортсмены могли бы подключиться к пропаганде здорового образа жизни. Тем более, что частично эта работа уже ведется: на пляже есть баскетбольные кольца, что тоже способствует популяризации ЗОЖ.

— Можем и мускулатурой поиграть, чтобы люди стремились к совершенству, — заметил Валерий Ильич.

Сохранить спортивные площадки на пляже попросили и представители береговой волейбольной лиги. Несколько лет именно на «Старом Бердске» проходят игры по пляжному волейболу. Спортсмены опасаются, что с появлением некоего арендатора их выгонят. По их словам, так случилось с базой отдыха «Чайка». Когда ее взял в аренду экс-депутат Александр Кузнецов, одну из волейбольных команд, которая привыкла там играть, попросили удалиться.

Кроме того, жители высказались против заезда машин на пляж и шумного отдыха. По их наблюдениям, отдыхающие часто ставят на пляже палатки. Однако прозвучало предложение обустроить недалеко от пляжа цивилизованную платную парковку и платную площадку для палаток.

Последний арендатор пляжа «Старый Бердск» Евгений Мариненко считает, что пляжу не хватает контроля со стороны полиции. По его словам, он семь лет добивается открытия опорного пункта полиции прямо на пляже. Но пока ведомства не спешат воплощать эту идею.

— В особо жаркий день приходят от 3500 до 4000 людей, ставили статиста, — рассказал Мариненко.

По словам Евгения Евгеньевича, у муниципалитета вряд ли найдутся деньги на содержание пляжа. Ведь необходимо очищать не только песок, но и дно. При этом Мариненко подчеркнул, что аренда пляжа — бизнес нерентабельный. Многие мероприятия по обустройству пляжной территории приходится проводить за свои деньги.

В этом году арендатора будут, как и прежде, искать по конкурсу. Кто предложит наиболее выгодные условия, тот и победит. Мариненко готов и дальше работать на «Старом Бердске». Но он же предложил создать муниципальное казенное учреждение, которое займется обустройством «Старого Бердска» и иных мест отдыха бердчан. Бизнесмен даже готов поделиться своим опытом. В администрации обещали подумать над этим предложением.

Полтора часа длился диалог власти, общества и бизнеса. К единому плану действий пока не пришли. Но Сединкин пообещал собрать людей снова и представить уже конкретный проект: как видит развитие пляжа администрация. При этом Алексей Владимирович заверил: пожелания жителей учтут. Повторная встреча, скорее всего, состоится через несколько недель.

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