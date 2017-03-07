В Санкт-Петербурге прошел не согласованный с городской администрацией народный сход с требованием отставки председателя правительства России Дмитрия Медведева. Акция протеста в центре города, организованная молодежным демократическим движением «Весна», собрала около 70 человек.

Во время народного схода полиция Петербурга задержала шестерых активистов. Как рассказали участники акции, их задержали после того, как они начали водить хоровод вокруг полицейских автомобилей, передает Ъ.

Поводом для проведения акции стало опубликованное на прошлой неделе расследование Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным. В расследовании утверждается, что премьер-министр РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев якобы владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости.

Видео ФБК Навального

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после публикации расследования пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что «материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика».

«Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно»,— сказала госпожа Тимакова

По данным СМИ, задержаны 5 активистов народного схода, который прошел в пешеходной зоне у арки Главного штаба, куда пришли около 50 активистов, многие – с нарисованными уточками, поскольку в одном из предыдущих расследований Фонда борьбы с коррупцией фигурировал баснословно дорогой «домик для уточки» на территории поместья Медведева.

Протестующие считают, что глава правительства не мог заработать свое состояние честным путем. Участники народного схода были окружены большим количеством полицейских, на Большой Морской улице возле Главного штаба стояло много полицейских машин, автозаки, грузовики с ОМОНом и автобусы.

Новости smi2.ru