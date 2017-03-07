Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Задержаны митингующие за отставку Дмитрия Медведева

В Санкт-Петербурге прошел не согласованный с городской администрацией народный сход с требованием отставки председателя правительства России Дмитрия Медведева. Акция протеста в центре города, организованная молодежным демократическим движением «Весна», собрала около 70 человек.

Во время народного схода полиция Петербурга задержала шестерых активистов. Как рассказали участники акции, их задержали после того, как они начали водить хоровод вокруг полицейских автомобилей, передает Ъ.

Поводом для проведения акции стало опубликованное на прошлой неделе расследование Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным. В расследовании утверждается, что премьер-министр РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев якобы владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости.

Видео ФБК Навального

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после публикации расследования пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что «материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика».

«Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно»,— сказала госпожа Тимакова

По данным СМИ, задержаны 5 активистов народного схода, который прошел в пешеходной зоне у арки Главного штаба, куда пришли около 50 активистов, многие – с нарисованными уточками, поскольку в одном из предыдущих расследований Фонда борьбы с коррупцией фигурировал баснословно дорогой «домик для уточки» на территории поместья Медведева.

Протестующие считают, что глава правительства не мог заработать свое состояние честным путем. Участники народного схода были окружены большим количеством полицейских, на Большой Морской улице возле Главного штаба стояло много полицейских машин, автозаки, грузовики с ОМОНом и автобусы.

Новости smi2.ru

  • Экс-полицейский фасовал «соли» под окнами наркоконтроля в Новосибирске (2)
  • Штрафы до 15 000 рублей платят за байкеров-подростков без прав родители в Бердске (1)
  • Хозяин автомобиля сам задержал автовора в Бердска (11)
  • ФСБ: 400 разовых доз амфетамина в день производили наркодилеры в Новосибирске (2)
  • ФСБ нашла в машине контрабандиста 6 слитков чистейшего золота на 2 млн рублей (0)
Задержаны митингующие за отставку Дмитрия Медведева

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [12:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

Все новости

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: