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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 54-летнюю жительницу г. Томска, которая подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает ГУ МВД по НСО.
Получив оперативную информацию о том, что жительница Томска планирует забрать крупную «закладку» с наркотическим средством, оперативники провели операцию по задержанию. Наркокурьер передвигавшаяся на такси в сторону Томска и вышедшая на некоторое время из автомобиля, была задержана сотрудниками полиции.
В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемой спрятанный под одеждой полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области показали, что это — героин общей массой 500 граммов, что составляет более 5 000 разовых доз. Приблизительная стоимость изъятого на черном рынке оценивается в 500 тысяч рублей.
По версии оперативников, задержанная приобрела в Новосибирске партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта на территории Томской области. Ранее подозреваемая уже была судима по статьям 228 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [11:55]
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