В субботу, 4 марта, в с. Краснокаменка под Феодосией состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый. Как сообщает паблик «Подслушано Феодосия» представители власти объяснили это тем, что футболисты проводят «несанкционированный террористический митинг не согласованный с администрацией г. Феодосии». Игрокам запретили продолжать матч.

— Хотя раньше со времени функционирования школы никогда не было запрета находится на территории стадиона — играть в футбол и другие спортивные игры. Так как в нашем городке не проводится никаких спортивных массовых мероприятий для молодежи и пожилых людей и нет другого места занятием спорта, молодежь самостоятельно решила устроить соревнование между дворовыми командами, — рассказали участники событий.

После того как они продолжили игру, директор школы приказал забрать футбольные ворота (мы в полном шоке!). — Из-за запрета директора школы играть нам в футбол, НАМ ЧТО ПИТЬ И НАРКОМАНИТЬ? — возмущены футболисты.

Они обратились к жителям п. Краснокаменки, Щебетовки, Коктебеля и Феодосии поддержать их инициативу в спортивном развитии молодежи.

Видео vk.com

В соцсетях тема запрета вызвала широкое обсуждение.

Dmitry Lytkin: — Уважаемые друзья, это неправомерные действия директора школы и полицейского. Школьные площадки муниципальные в России и Вы играли в футбол, спорт считается приоритетом государства и развития молодёжи. Пострадавшим ребятам со свидетелями которые считают что их достоинство унижено нужно обратиться с заявлением в прокуратуру на неправомерные действия должностных лиц со стороны директора школы и полицейского.

Также нужно подать заявление на расследование действия директора школы в городской отдел образования, и в городской отдел полиции на действия полицейского. Это вопиющий случай на безграмотность должностных лиц в отношении молодёжи. Просьба также Вас разместить данный случай с приложением фото и видео материала на сайте Министерства образования России. Действуйте, закон и мяч на Вашей стороне.

Сергей Матрёшкин: — Со вступлением в силу нового пакета Яровой и тому подобных законов за игру на стадионе школьном вас могут официально присвоить к террористам. Такие дебильные законы принимают у нас. Конечно, директор в праве запретить играть на школьном стадионе, который в его ответственности. Но директор должен понимать, что он не робот, а человек. А человеку, в отличии от животного, свойственно анализировать и руководствоваться здравым смыслом. Вам лучше было подойти к директору заранее и вежливо попросить разрешения на проведения игр в устной хотя бы форме. Но и он мог бы сначала подойти и вежливо с вами поговорить, а не вызывать участкового. Но судя по тому, что он это сделал, он вас просто испугался и не захотел один общаться (трус). По крайней мере, если вы ничего ему плохого до этого не сделали и у него не был на вас зуб.

Обращаться в прокуратуру нет смысла. Юридически у него есть право запретить. Но у любого директора школы есть свое начальство. Вот нужно выяснить кто над ним стоит и обращаться к этому человеку. Не поможет этот человек, идти выше. И так пока до администрации Аксенова не дойдете.

А государственные общественные службы бестолковы. Например, год назад гонял женщин из отдела по защите семьи и молодежи, чтоб они возле 10-й школы не курили толпой на глазах детей, так они меня матами обложили.

А вообще, хорошо, что вы подняли этот вопрос в широкой массе. Заодно напишите ФИО директора, найдем его фото и повесим на доску позора.

Rocky Dinero: — Правильно все сделал. Почему вам обязаны разрешать играть в свой футбол на ЧАСТНОЙ охраняемой территории? Кто то из вас пострадает там — проблемы директора. Они тратят деньги на покос травы и поддержание там порядка. А когда 50 таких как вы прийдете ‘потоптать землю’ а я уверен что еще и намусорите. Хотите играть в футбол — идите на секции или создавайте свое поле. Платите деньги за аренду стадиона.

Михаил Кривцов: — Rocky, школа это как то муниципальное здание, не частное, а разрешать либо запретить играть это в праве директор.

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