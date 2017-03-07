Уже 22 года Бердск собирает юных лыжников со всех уголков региона. В понедельник, 6 марта, на лыжню стадиона «Восток» вышло очередное поколение спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет. Повод значимый — первенство Новосибирской области памяти детских тренеров А. И. Бурундукова и Г. Ф. Иванова. Именно их имена стоят у истоков лыжного спорта Бердска, говорит главный судья соревнований Вячеслав Вилков.

В этом году, по словам организаторов, турнир выдался особенно масштабным: на лыжи встали 270 спортсменов. Участникам, которые приехали из Новосибирска, Искитима, Черепанова, Сузуна, Тогучина, Пашина и Болотного предстояло преодолеть 1 километр трассы на скорость. Спортсмены постарше состязались в командном спринте, а самые маленькие смогли показать мастерство и скорость в индивидуальном зачете.

— В этом году мы решили изменить формат соревнований и выделили самую младшую возрастную группу — это 2006-2007 годы рождения, потому что этим ребятишкам хочется принять участие и побороться со сверстниками, а не бегать со старшими, — объяснила завуч ДЮСШ «Восток» Ирина Пастухова.

Хотя в Бердск в начале марта пришло потепление, в день турнира погода подарила гостям легкий мороз — минус 10 градусов. Лыжня стала жесткой и скользкой, поэтому лыжи шли, как по маслу. Тренерская чета Рыбкиных из Академгородка привезла на турнир 18 своих воспитанников.

— Нам эти соревнования нравятся, стараемся не пропускать, и каждый год участвуем. В этом году очень повезло с погодой: в прошлый раз дождь шел, — вспоминает Ирина Рыбкина.

Лыжная братия Бердска на турнире оказалась самой многочисленной: тренеры разных спортшкол представили около 90 своих подопечных. На пьедестал почета с третьим результатом в командном спринте удалось войти братьям Плотниковым из ДЮСШ «Восток» — ребят учит мастерству тренер Алексей Фищев. Дима и Данил растут в многодетной спортивной семье: у них есть три сестры и два брата. Все мальчишки у Плотниковых с детства занимаются лыжным спортом.

Как говорят организаторы турнира, эти соревнования — отличная возможность для старта в карьере лыжного гонщика. Звезды прошлых лет уже берут награды на состязаниях более высокого уровня. Так, сейчас в Саранске проходит Зимняя спартакиада учащихся России по биатлону. Воспитанник бердской ДЮСШ «Восток» Павел Иванов завоевал «серебро» в спринте, а Евгения Пастухова вошла в двадцатку лучших спортсменок. Тренирует их знаменитый бердский наставник Николай Калинин.

В итоге среди самых маленьких — 10-11-летних — участниц медали распределились так: «Золото» — Соня Полякова (Центральный район, Новосибирск) «Серебро» — Анна Яндринская (Сузун) «Бронза» — Диана Хропко (Советский район, Новосибирск).

Среди мальчиков младшего возраста лидером стал Михаил Буяков (Тогучин), следом за ним пришел Никита Балабушко (Ленинский район, Новосибирск), третьим финишировал Арсений Глузырев (Центральный район, Новосибирск).

В командном спринте абсолютную победу одержали воспитанники сузунской ДЮСШ: и девушки, и юноши обогнали всех соперников. Второе и третье места среди девушек — у спортсменок из Центрального района Новосибирска. Бердчанкам Лере Бобылевой и Ульяне Ждановой не хватило совсем немного, чтобы обогнать соперниц в борьбе за бронзу — они четвертые.

Среди юношей вторыми стали лыжники из Калининского района, бердчане Плотниковы, Дмитрий и Данил, завоевали третье место.

В общекомандном зачете кубок за первое место отправился в Сузун, за второе достался хозяевам соревнований — бердским спортсменам, а награду за третье место получил Центральный район областного центра.

Как признаются юные чемпионы из Сузуна, они всерьез настроены во всех смыслах дорасти до Олимпийских игр и взять «золото» уже за всю Россию. Ира Хапакныш и Таня Долматова первыми добежали до финиш.

— Чтобы победить, в команде должно быть понимание и поддержка. И, конечно, тренировки. В неделю у нас пять занятий по два часа, — поделились секретом успеха Таня и Ира.

Сузунские мальчишки тоже порадовали тренеров. Саша Бакуров шутит: «Как научился ходить, так сразу стал кататься». Родители-спортсмены поставили его на лыжи двухлетним малышом, и к своим 13 он уже имеет за плечами большой соревновательный опыт. Его напарник Витя Чунин тоже не новичок в лыжных гонках: занимается спортом уже 7 лет, половину своей жизни.

Все вошедшие в шестерку лучших получили ценные призы от спонсоров соревнований: компании «Мастер и К», председателя правления Ассоциации КСК Сергея Клинкова и директора Hotel&SPA «Борвиха» и автосалона «Авто-1» Николая Пономарева.

Новости smi2.ru