Администрация президента (АП) рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлениям женщин с 8 Марта и, например, записать поздравления в стихотворной форме. Нижегородский губернатор Валерий Шанцев снялся в видеоролике-флешмобе «Mannequine Challenge». А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев при организации поздравлений воспользуется технологией дополненной реальности.

По словам источника “Ъ” в одном из региональных правительств, АП попросила губернаторов выпустить на местных телеканалах поздравления с 8 Марта в стихотворной форме. «Говорили, мол, что не только губернаторы так будут делать»,— сообщил собеседник. Рекомендацию напрямую выполнил кировский губернатор Игорь Васильев: 6 марта на мероприятии в кировском драмтеатре он прочитал стихотворение своего сочинения. «У нас леса в России до небес/ И круче всех у нас дубы и клены/ В России все российское the best/ В России все родное просто клево»,— говорится в первом губернаторском четверостишии.

Так, нижегородский губернатор Валерий Шанцев выбрал новый для себя формат и принял участие в съемках видеоролика в рамках интернет-флешмоба «Mannequin Challenge» (его участники, находясь в самых неожиданных местах, внезапно замирают). «Нам хотелось уйти от обыденных поздравлений с цветами, поэтому выбран такой современный и популярный формат. По сценарию мужчины и женщины в суете готовятся к 8 Марта, и именно губернатор помогает им»,— пояснил пресс-секретарь губернатора Роман Скудняков. В конце ролика господин Шанцев сообщает, что «женщина — это загадка и тайна за семью печатями», но мужчины «готовы разгадывать вас каждый день». «Блистайте, очаровывайте и вдохновляйте»,— говорит губернатор, зачем-то разводя руками.

Видео youtube.com

В поздравлении женщинам от имени кубанского главы Вениамина Кондратьева будет применяться технология дополненной реальности, сообщили в его пресс-службе. В праздничный день на площади у администрации края будет установлена фигура в виде восьмерки, возле которой женщины смогут сделать фото и распечатать его с автографом губернатора. На фото в руках у женщины будет изображен букет роз.

В центре Севастополя 8 марта установят 18-метровую открытку, на которой каждый прохожий сможет оставить свои поздравления для женщин. В полдень к акции планирует присоединиться врио губернатора Дмитрий Овсянников. По словам пресс-секретаря губернатора Григория Буйнова, господин Овсянников также посетит роддом, где поздравит рожениц.

На креатив решились не все главы, в том числе и те, которым предстоят выборы в сентябре. Назначенный 6 февраля врио губернатора Пермского края Максим Решетников (до этого руководитель департамента экономической политики Москвы) посетит свою родную школу №17, поздравит женский коллектив, также поздравит женщин в рамках вечернего праздничного концерта в Перми. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уже поздравил женщин-ветеранов во дворце «Авангард», а во вторник обратится к женщинам на концерте сводного детского хора области в Большом концертном зале. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в понедельник поздравил заслуженных женщин области в «Янтарь-холле», сообщила пресс-секретарь губернатора Валерия Родина. По ее словам, в среду врио «поздравит прекрасную половину кабинета министров».

Ростовский губернатор Василий Голубев встретится за чашкой чая с коллективом научного музея «Лабораториум», все сотрудницы которого — женщины. На концерте областных творческих коллективов губернатор поздравит доярок, учителей, директоров образовательных учреждений.

Глава Бердска Евгений Шестернин поздравит бердчанок сегодня, 7 марта на общегородском торжественном собрании, которое состоится во Дворце культуры «Родина» в 15.00. Возможно, Евгений Анатольевич тоже готовит сюрприз. Но кроме теплых слов женщинам обещают наградить самых выдающихся из них.

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