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Приглашаем бердчанок участвовать в следующем этапе. Конкурс продлится весь 2017 год, в конце его будут подведены итоги. Свои фотографии вы можете присылать на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2018». Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов. Для участия необходимо выслать две фотографии. Одна фотография в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет. Все вопросы уточняйте по тел. 2-15-51.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [10:30]
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[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
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