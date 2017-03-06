Грандиозным праздником завершились в Бердске VIII Всероссийские сельские игры. На сцене бердского Дворца культуры «Родина» вечеров в воскресенье, 5 марта, состоялся праздник чествования победителей. Он стал триумфом для Новосибирской области. Новосибирская команда набрала 2416 очков и заняла первое место в общекомандном зачёте.

Вторыми стали представители Челябинской области (2312 очков), третьими – селяне Пермского края (2228 очков).

Финальные состязания Всероссийских зимних сельских спортивных игр начались 3 марта на спортивных площадках Бердска. Город был не случайно выбран ареной для стартов сельских команд из 58 регионов страны.

О Бердске как о спортивной столице области говорил на закрытии игр новосибирский губернатор Владимир Городецкий. Он поблагодарил бердчан за теплый прием и безупречную организацию спортивного форума российского масштаба.

Автор видео Анастасия Солодкова

О значимости игр говорит тот факт, что на открытии участников приветствовали министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, сибирский полпред Сергей Меняйло, замминистра спорта РФ Марина Томилова.

Александр Ткачёв провёл параллель между VIII Всероссийскими зимними сельскими спортивными играми в Новосибирской области и III Всемирными военными играми, завершившимися накануне в Сочи. Он призвал спортсменов из сел проявить спортивную мощь и командный дух. Напомнив, что именно на селянах держится продовольственная безопасность страны.

И спортсмены не подкачали. В программу вошли соревнования по восьми видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования дояров, механизаторов, а также соревнования среди спортивных семей.

В играх участвовали представители сельскохозяйственной, лесной и рыбохозяйственной отраслей, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности. Всего — более 1000 человек.

Самыми зрелищными стали соревнования механизаторов и дояров. Технику вождения на главной площади Бердска 4 марта показали трактористы — 63 мужчины и 17 женщин. В конкурсе дояров мужчин тоже было больше – 43 против 38 доярок. Они проявили умения и навыки тоже 4 марта в бердском «ДК «Родина».

Новосибирскую область на престижном турнире представляли механизаторы и дояры Чистоозерного района. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Серик Меирманов, руководитель физкультуры и спорта района, участники игр каждый день выполняют то, что продемонстрировали на соревнованиях. Но, говорит, пришлось потренироваться собирать и разбирать доильный аппарат на скорость. Серик Курмангалиевич сравнил это с разборкой и сборкой оружия.

Именно Меирманов получал кубок победителя за всю Новосибирскую область, которая завоевала «золото» не только в общекомандном зачете, но и в подгруппе — среди регионов с сельским населением свыше 600 тыс. человек.

Глава спортивного общества «Урожай» Василий Смирнов вместе с Владимиром Городецким закрывал сельские игры в Бердске. И он поблагодарил организаторов соревнований и быта спортсменов. Василий Евдокимович отметил, что селяне южных регионов России прямо из Бердска отправятся на поля, где уже начинается полевойсезон.

Автор видео Анастасия Солодкова

Красивый праздник для гостей сделали артисты ДК «Родина» под руководством режиссера Аурики Котели. Зрители были восхищены, как удалось в короткой театрализованной постановке показать историю основания Бердска, заселение Сибири.

Люди уезжали по своим регионам с ощущением праздника, влюбившись в Бердск. Некоторые плакали от радости победы. Кто-то утирал слезы, прощаясь с новыми друзьями перед расставанием. Теперь они смогут встретиться только в 2019 году.

справка

Организаторы VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр – Минсельхоз России, Минспорт России, ДСО «Урожай» России и правительство Новосибирской области.

Первые Всероссийские зимние сельские спортивные игры прошли в Ижевске (Удмуртская Республика) с 5 по 8 марта 2003 года. С того времени главные зимние старты страны проходят по нечётным годам на территориях Сибирского и Уральского федеральных округов.

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