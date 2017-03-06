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Провалился под лед экскаватор в Обском море у побережья Бердска

На Новосибирском водохранилище в районе бердской «Чайки» в понедельник, 6 марта, провалился под лед экскаватор. В бердский поисково-спасательный отряд сообщение поступило около 17.00. Как рассказали очевидцы, машинист успел выпрыгнуть из кабины.

По словам начальника ПСО, дислоцированного в Бердске, Николая Ярманова,силами спасательной техники тяжелую машину, весом не менее 30 тонн, не вытащить на берег. Поэтому спасатели, убедившись, что люди не пострадали и им не требуется помощь, в спасательной операции не участвуют.

По информации спасателей, владелец одного из коттеджей решил расширить пирс, заявив, что в этом месте не глубоко — полуметра. Вытаскивать утонувший экскаватор придется более тяжелой техникой, которую, вероятно и пошел искать машинист.

Новости smi2.ru

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Провалился под лед экскаватор в Обском море у побережья БердскаПровалился под лед экскаватор в Обском море у побережья БердскаПровалился под лед экскаватор в Обском море у побережья Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [18:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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