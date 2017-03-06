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Следственными органами СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материалов проверок по факту избиения сотрудников в больнице Бердска. В связи с участившимися в последнее время случаями избиения врачей, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, а также широким общественным резонансом следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материалов проверок, проводимых по факту избиения сотрудников пациентом в больнице Бердска. Как уже писал «Курьер.Среда.Бердск», 28 февраля в утреннее время на прием к врачу-психиатру пришел пациент. В ходе приема пациент начал вести себя неадекватно, проявлять агрессию, после чего внезапно стал наносить психиатру удары кулаком в область головы, лица и тела. Когда две медсестры, находящиеся в кабинете, попытались оттащить дебошира, последний также нанес им несколько ударов.
— Сработала тревожная кнопка. Территориальное подразделение Росгвардии выехали и задержали буйного пациента. Приехала полиция. Отвезли его в психиатрическую больницу. Мы начали дальше разбираться. Сейчас идет доследственная проверка, — рассказал замначальника бердского отдела МВД Роман Михайлович. В рамках доследственной проверки будут проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [18:40]
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