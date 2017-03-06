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Оставьте в покое главную площадь Бердска!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Павел Григорьевич Ковшевой:

— Прочитал статью в «Курьер. Среда. Бердск» о покушении администрации на площадь Горького. Чего уж она вам покоя не дает? В чем вы почувствовали себя ущемленными?

Зачем вам понадобилась площадь — этот единственный уголок города, куда многие пожилые люди выходят отдохнуть, встретить знакомых, пообщаться, где многие дети в летнее время катаются на роликовых коньках, а совсем маленькие, пыхтя, — на детских велосипедах, где молодые мамы с колясками выходят отдохнуть, где их дети играют и кормят голубей?..

Площадь — это неотъемлемая часть маленького парка. А вам, господа чиновники, под предлогом разгрузки ул. Ленина, хочется сразу подкатить к крылечку администрации. Чего смеяться? Никакого отношения к разгрузке ул. Ленина и параллельных ей улиц эта перемычка в 200 метров не имеет. Это же понятно каждому жителю нашего города. Кому нужны бредовые иди?

У нас были всякие мэры. Но до сих пор никто не додумался до этого. Вы как слуги народа лучше бы следили за качественной работой в тех сферах, которые вы обязаны контролировать.

Приведу самые бытовые примеры. Посмотрите, господа, в каком состоянии находится тот же парк. Всю зиму плохо чистились тротуары и подходы к скамейкам. Причем, если подход к скамейке расчищен, то на сидении скамейки лежит нетронутый снег. Спрашивается, на кой ты очистил подход, если скамейка сверху завалена снегом?

И еще. Тротуары в парке очищают техникой, а снежный вал от отвала трактора высотой до колен и выше лежит нетронутый по несколько дней, перегораживая подходы к скамейкам. И так всю зиму. И это безобразие возмущает только жителей города. Чиновники сидят в кабинетах и все совещаются. Людские нужды их мало интересуют.

А площадь Горького оставьте в покое, господа! Сделайте милость.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [17:25]

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