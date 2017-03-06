Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

#пляжнаш: Песок и солнце у нас есть, а отели на «Старом Бердске» нам не нужны

Сегодня, 6 марта, в администрации города прошел круглый стол по развитию пляжа «Старый Бердск». Инициаторами встречи выступили общественники, обеспокоенные судьбой береговой зоны отдыха.

Напомним, в феврале этого года администрация Бердска хотела вынести на публичные слушания проект изменения зоны пляжа с Р-2 на Р-4. В последней разрешено строить капитальные объекты: гостиницы, дома отдыха и санатории. Жители высказались против, создали петицию, и вопрос спешно сняли с повестки слушаний. Однако все равно назрела острая необходимость обсудить: что будет дальше со «Старым Бердском».

На сегодняшней встрече присутствовали общественники, чиновники (в том числе три вице-мэра), депутаты и последний арендатор пляжа Евгений Мариненко.

Многие из общественников высказались за то, чтобы пляж оставался свободным от застройки и приобрел статус места для семейного и детского отдыха. Звучало предложение отказаться от участия бизнеса и оставить пляж только на попечении муниципалитета.

— Песок, солнце у нас есть, а отели нам не нужны, — высказался представитель береговой волейбольной лиги Бердска.

Некоторые допустили возможность организации платной кемпинговой площадки в границах пляжа и платной парковки. Предлагали поставить щитовой домик для полиции — чтобы за порядком следили особо тщательно.

Администрация пока не представила свой проект: как она видит развитие пляжа. Но это произойдет в ближайшие недели. Как отметил вице-мэр по вопросам развития местного самоуправления Алексей Сединкин, такая встреча не последняя. Власть и дальше намерена советоваться с жителями по поводу обустройства городского пляжа.

Подробности с круглого стола — в ближайшее время.

Новости smi2.ru

  • Срочно сняли с публичных слушаний вопрос о застройке пляжа «Старый Бердск» (37)
  • Бизнесмен в Бердске не платит за аренду муниципального пляжа (39)
  • #пляжнаш: Против сдачи пляжа «Старый Бердск» частному инвестору объединились жители (21)
  • #пляжнаш: За стол переговоров о пляже «Старый Бердск» сядут власть и общественники (2)
  • Эколог: Застройка пляжа «Старый Бердск» нанесет ущерб горожанам (6)
#пляжнаш: Песок и солнце у нас есть, а отели на «Старом Бердске» нам не нужны

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [17:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[06-03] Плакали на грандиозном празднике закрытия Всероссийских сельских игр в Берд...

[06-03] Провалился под лед экскаватор в Обском море у побережья Бердска

[06-03] Психбольной избил кулаком по голове психиатра и медсестер в ЦГБ Бердска

Все новости

[06-03] Плакали на грандиозном празднике закрытия Всероссийских сельских игр в Берд...

[06-03] Провалился под лед экскаватор в Обском море у побережья Бердска

[06-03] Психбольной избил кулаком по голове психиатра и медсестер в ЦГБ Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: