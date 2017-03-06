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Напомним, в феврале этого года администрация Бердска хотела вынести на публичные слушания проект изменения зоны пляжа с Р-2 на Р-4. В последней разрешено строить капитальные объекты: гостиницы, дома отдыха и санатории. Жители высказались против, создали петицию, и вопрос спешно сняли с повестки слушаний. Однако все равно назрела острая необходимость обсудить: что будет дальше со «Старым Бердском».
На сегодняшней встрече присутствовали общественники, чиновники (в том числе три вице-мэра), депутаты и последний арендатор пляжа Евгений Мариненко.
Многие из общественников высказались за то, чтобы пляж оставался свободным от застройки и приобрел статус места для семейного и детского отдыха. Звучало предложение отказаться от участия бизнеса и оставить пляж только на попечении муниципалитета.
— Песок, солнце у нас есть, а отели нам не нужны, — высказался представитель береговой волейбольной лиги Бердска.
Некоторые допустили возможность организации платной кемпинговой площадки в границах пляжа и платной парковки. Предлагали поставить щитовой домик для полиции — чтобы за порядком следили особо тщательно.
Администрация пока не представила свой проект: как она видит развитие пляжа. Но это произойдет в ближайшие недели. Как отметил вице-мэр по вопросам развития местного самоуправления Алексей Сединкин, такая встреча не последняя. Власть и дальше намерена советоваться с жителями по поводу обустройства городского пляжа.
Подробности с круглого стола — в ближайшее время.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [17:25]
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