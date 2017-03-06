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Замуровали штаб Навального в Нижнем Новгороде

Двери дома в центре Нижнего Новгорода, где в понедельник открывается избирательный штаб оппозиционера Алексея Навального, были залиты монтажной пеной.

«Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки. В полицию мы уже сообщили», — сообщила агентству «Интерфакс» руководитель штаба Навального в Нижнем Новгороде Анна Степанова.

По ее словам, монтажную пену с дверей уже убрали. Она отметила, что представители штаба оповещали накануне полицию о том, что готовится провокация.

Навальный 13 декабря 2016 года объявил о намерении принять участие в следующих президентских выборах.

8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова по итогам нового рассмотрения уголовного дела приговорил оппозиционера к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав его виновным в хищении денег предприятия «Кировлес».

После этого адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила «Интерфаксу», что оппозиционер согласно законодательству о президентских выборах не сможет принять участие в предстоящей выборной кампании.

Однако Навальный заявил, что оспорит в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться на президентских выборах в связи с вынесенным ему условным приговором.

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Замуровали штаб Навального в Нижнем Новгороде

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [17:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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