Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

«Чистую воду» купил «Боржоми»

IDS Borjomi Russia — производитель минеральной воды «Боржоми» — приобрела новосибирскую компанию «Чистая вода». Об этом сообщает Ъ.

Генеральный директор IDS Borjomi Russia Александр Жаданов отметил, что сделка позволит компании значительно усилить дистрибуцию своих брендов в Сибири и на Урале — именно там расположены пять производственных комплексов «Чистой воды». Приобретенная компания принадлежит девелоперу Андрею Шаркову (складские комплексы PNK Group) и разливает воду под брендом «Норинга».

О предстоящей сделке стало известно в ноябре прошлого года, а в декабре Федеральная антимонопольная служба одобрила ее.

Новости smi2.ru

  • Яснопонимающий вангует: зима будет холодной (11)
  • Явлинский хочет выиграть выборы у Путина (16)
  • Я ошарашена новостью, что в Бердске закрывают магазин «Логос» (44)
  • Южному уже более 20 лет, и до сих пор не везде есть свет и вода! (6)
  • Энергоснабжение в Бердске восстановлено. Бизнес подсчитывает убытки (6)
«Чистую воду» купил «Боржоми»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [17:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[06-03] Плакали на грандиозном празднике закрытия Всероссийских сельских игр в Берд...

[06-03] Провалился под лед экскаватор в Обском море у побережья Бердска

[06-03] Психбольной избил кулаком по голове психиатра и медсестер в ЦГБ Бердска

Все новости

[06-03] Плакали на грандиозном празднике закрытия Всероссийских сельских игр в Берд...

[06-03] Провалился под лед экскаватор в Обском море у побережья Бердска

[06-03] Психбольной избил кулаком по голове психиатра и медсестер в ЦГБ Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: