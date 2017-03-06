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Генеральный директор IDS Borjomi Russia Александр Жаданов отметил, что сделка позволит компании значительно усилить дистрибуцию своих брендов в Сибири и на Урале — именно там расположены пять производственных комплексов «Чистой воды». Приобретенная компания принадлежит девелоперу Андрею Шаркову (складские комплексы PNK Group) и разливает воду под брендом «Норинга».
О предстоящей сделке стало известно в ноябре прошлого года, а в декабре Федеральная антимонопольная служба одобрила ее.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [17:00]
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