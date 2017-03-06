Генеральный директор IDS Borjomi Russia Александр Жаданов отметил, что сделка позволит компании значительно усилить дистрибуцию своих брендов в Сибири и на Урале — именно там расположены пять производственных комплексов «Чистой воды». Приобретенная компания принадлежит девелоперу Андрею Шаркову (складские комплексы PNK Group) и разливает воду под брендом «Норинга».

О предстоящей сделке стало известно в ноябре прошлого года, а в декабре Федеральная антимонопольная служба одобрила ее.

Новости smi2.ru