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Сельский житель попался на незаконной охоте на зайца, сообщили сегодня, 6 марта, в прокуратуре Новосибирской области.
И. о. заместителя прокурора Кочковского района Игорь Макалев направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего Дениса Мостовского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной территории).
По версии следствия, в декабре 2016 года Мостовский, житель поселка, который расположен на территории особо охраняемой природной территории — биологического заказника «Маяк», при помощи самодельной петли-ловушки осуществил отлов одного зайца, причинив ущерб государству на сумму 2500 рублей.
В дальнейшем Мостовский продал тушку зайца местному жителю за 100 рублей, а деньги потратил на спиртное. Он вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, возместил причиненный государству ущерб.
Уголовное дело рассмотрит мировой судья Ордынского судебного района.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [16:45]
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