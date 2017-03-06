Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской области

Сельский житель попался на незаконной охоте на зайца, сообщили сегодня, 6 марта, в прокуратуре Новосибирской области.

И. о. заместителя прокурора Кочковского района Игорь Макалев направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего Дениса Мостовского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной территории).

По версии следствия, в декабре 2016 года Мостовский, житель поселка, который расположен на территории особо охраняемой природной территории — биологического заказника «Маяк», при помощи самодельной петли-ловушки осуществил отлов одного зайца, причинив ущерб государству на сумму 2500 рублей.

В дальнейшем Мостовский продал тушку зайца местному жителю за 100 рублей, а деньги потратил на спиртное. Он вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, возместил причиненный государству ущерб.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья Ордынского судебного района.

Новости smi2.ru

  • Сезон охоты на уток и тетеревов открывается в Бердске 24 августа (7)
  • Отец-охотник застрелил сына, приняв за косулю в Республике Алтай (11)
  • Браконьеры застрелили беременную верблюдицу в Алтайском крае (3)
  • 109 медведей, 149 лосей и более 2000 косуль убьют охотники в Новосибирской области (8)
  • Увольняется из мэрии главный эколог Бердска (9)
За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [16:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:50] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[16:45] За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской обла...

[16:35] Заработала 25 тыс. рублей на конкурсе лучший учитель Бердска

Все новости

[16:50] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[16:45] За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской обла...

[16:35] Заработала 25 тыс. рублей на конкурсе лучший учитель Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 2.8 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 38%

06 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: