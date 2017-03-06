В Бердске подвели итоги конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» 6 марта. По этому случаю Городском доме культуры состоялось торжественное закрытие муниципального этапа конкурса профессионального мастерства педагогов.

Глава города Евгений Шестернин поблагодарил всех учителей и воспитателей за участие в конкурсе и предложил, чтобы кубок конкурса «Учитель года» был не переходящим, а постоянным и оставался в учебном заведении-победителе, сообщает пресс-центр бердской мэрии.

— Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем. Желаю вам женского счастья. Отдавая тепло другим, не забывайте о себе. Будьте умными, красивыми и очаровательными, с праздником! — поздравил педагогов глава города.

Победители и призеры конкурсов получили подарочные сертификаты, дипломы и цветы.

Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2017»

I место — Таганова Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы лицея № 6, сертификат на сумму 25 000 руб.

II место — Копейкина Светлана Александровна, учитель биологии школы № 13, сертификат на сумму 15000 руб.

III место — Пичурина Татьяна Витальевна, учитель истории и обществознания школы № 12, сертификат на сумму 10 000 руб.

Победители в номинациях:

«На пути к успеху» — Лямцева Ольга Яковлевна, учитель математики школы № 10 «Пересвет», сертификат на сумму 5000 руб.

«Преданность профессии» — Боровлева Анна Сергеевна, учитель английского языка школы № 1, сертификат на сумму 5000 руб.

«Творческий педагог» — Отакулова Вера Октябрьевна, учитель русского языка и литературы лицей № 7, сертификат на сумму 3000 руб.

«Педагогический потенциал» — Агуреева Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов школы № 11, сертификат на сумму 3000 руб.

Итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2017»

I место — Блохина Екатерина Сергеевна, воспитатель детсада №19 «Шустрик», сертификат на сумму 20 000 руб.

II место — Пантелеева Ольга Васильевна, воспитатель детсада № 25 «Рябинка», сертификат на сумму 15 000 руб.

III место — Серебренникова Татьяна Андреевна, воспитатель школы № 4 с/п «Ромашка», сертификат на сумму 10 000 руб.

Победители в номинациях:

«Активная жизненная позиция» — Решетникова Ирина Александровна, воспитатель детсада № 1 «Сибирячок», сертификат на сумму 5000 руб.

«Творческий педагог» — Григорьева Татьяна Николаевна, воспитатель детсада № 22 «Тополек», сертификат на сумму 5000 руб.

«Дебют и опыт» — Шевченко Татьяна Юрьевна, воспитатель детсада № 9 «Теремок», сертификат на сумму 3000 руб.

«Бережное отношение к детству» — Прусакова Екатерина Игоревна, воспитатель детсада № 27 «Родничок», сертификат на сумму 3000 руб.

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