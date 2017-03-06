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За сомнение в существовании пятой колонны НОД «приказывает» ТВ Новосибирска

Открытое письмо директору филиала ВГТРК ГТРК «Новосибирск» Светлане Войтович опубликовал штаба НОД в Новосибирске. Нодовцы позволили себе указать Войтович на «просчеты». Дескать, она дала площадку для призывов к новой революции.

Нодовцев возмутило обсуждение в эфире «Вести ФМ» неэффективности нынешней российской власти. Гость ведущей Ирины Левит — новосибирский эксперт Виктор Козодой.

НОДу не понравились размышления Козодоя о том, что власть прикрывать свою неэффективность «придуманной пятой колонны», в существование которой Виктор Иванович не верит, как стало понято из эфира. Нодовцы вспомнили украинский майдан, назвав пронатовских чиновников Украины пятой колонной.

Авторы открытого письма не понимают, почему Левит позвала для разговора на тему революции именно Козодоя, а не профессоров-историков. — Видимо эти эксперты не подошли, т. к. просто не разделяют радикальных взглядов и не ходят на протестные митинги, — полагают нодовцы.

Они считают, что ведущая программы воспользовалась своим служебным положением, «чтобы предоставить Козодою публичную трибуну для антиправительственной агитации».

Сделав такие выводы, активисты НОДа просят отстранить Ирину Левит от ведения общественно-политических программ «как не соответствующую занимаемой должности». А в отношении Козодоя — ограничить его присутствие на ресурсах ГТРК.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск”, недавно руководитель российского «Национально-освободительного движения» получил «пилюлю» от ведущего воскресных «Вестей» на телеканале «Россия» Дмитрия Киселева. Она назвал Евгения Федорова малахольным за то, что его сторонники обвинили Киселева в трампофилии.

В программе от 19 февраля телеведущий резко обрушился на Евгения Федорова, НОД и других радикальных консерваторов.

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За сомнение в существовании пятой колонны НОД «приказывает» ТВ Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [16:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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