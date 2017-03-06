6 марта в следственные органы следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области обратился житель Бердска с заявлением о проверке обстоятельств смерти его супруги после проведенной операции кесарево сечения в родильном доме бердской ЦГБ.

По данному заявлению следственным отделом по Бердск СКР началась доследственная проверка, сообщила в понедельник старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

— По предварительным данным, 20-летней роженице после проведенной родоразрешающей операции (кесарево сечение) врачи планово ввели лекарственный препарат, вызвавший сильнейшую аллергическую реакцию, после чего у девушки возник анафилактический шок, и остановка сердца. После четырех месяцев, проведенных в коме, девушка скончалась в реанимации Новосибирской областной клинической больницы, — уточнила Кулешова.

В ходе проверки предстоит выяснить, имелись ли в действиях врачей медицинского учреждения нарушения по качеству оказания помощи роженице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Ларькин, ставший вдовцом, в тот момент, когда его жена находилась без сознания, обращался в правоохранительные органы с целью проверить правильность действий врачей. Бердская прокуратура перенаправила заявление в Росздравнадзор.

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