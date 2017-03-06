USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
6 марта в следственные органы следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области обратился житель Бердска с заявлением о проверке обстоятельств смерти его супруги после проведенной операции кесарево сечения в родильном доме бердской ЦГБ.
По данному заявлению следственным отделом по Бердск СКР началась доследственная проверка, сообщила в понедельник старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.
— По предварительным данным, 20-летней роженице после проведенной родоразрешающей операции (кесарево сечение) врачи планово ввели лекарственный препарат, вызвавший сильнейшую аллергическую реакцию, после чего у девушки возник анафилактический шок, и остановка сердца. После четырех месяцев, проведенных в коме, девушка скончалась в реанимации Новосибирской областной клинической больницы, — уточнила Кулешова.
В ходе проверки предстоит выяснить, имелись ли в действиях врачей медицинского учреждения нарушения по качеству оказания помощи роженице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Ларькин, ставший вдовцом, в тот момент, когда его жена находилась без сознания, обращался в правоохранительные органы с целью проверить правильность действий врачей. Бердская прокуратура перенаправила заявление в Росздравнадзор.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [15:45]
[16:50] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»
[16:45] За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской обла...
[16:35] Заработала 25 тыс. рублей на конкурсе лучший учитель Бердска
[16:50] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»
[16:45] За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской обла...
[16:35] Заработала 25 тыс. рублей на конкурсе лучший учитель Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 2.8 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный