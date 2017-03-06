По итогам 2016 года в России может вырасти неравенство населения по доходам, констатирует исследование Аналитического центра при правительстве. На увеличение неравенства указывает рост коэффициента Джини (впервые за время текущего кризиса) и коэффициента фондов. И хотя доля бедного населения снижалась — как за счет сокращения неравенства в зарплатах, так и за счет роста доли социальных выплат в доходах,— улучшилось положение и более состоятельных слоев населения: рост доли их доходов от собственности свидетельствует о возврате экономики к докризисной модели, говорят эксперты.

В течение 2016 года по мере выхода экономики из кризиса разрыв между наиболее богатыми и бедными слоями населения России вернулся к росту и может еще увеличиться по итогам года, констатирует в бюллетене «Доходы населения в период выхода экономики из рецессии» Аналитический центр при правительстве.

По данным центра, изменения в структуре доходов населения в прошедшем году ускорились за счет перераспределения между заработками и социальными выплатами. Доля оплаты труда в годовом выражении к концу третьего квартала снизилась на 0,8 п. п. (с 65,6% до 64,8%), а соцвыплаты выросли (с 18,3% до 19,1%) — это исторический максимум, отмечают авторы доклада. За счет этого в 2016 году прекратился рост доли бедного населения — за девять месяцев его доля снизилась до 13,9% (14,1% за девять месяцев 2015 года).

Продолжил сокращаться и разрыв между зарплатами в различных отраслях. Если в 2008 году разница между лидирующей с точки зрения объема зарплат финансовой отраслью (41,9 тыс. руб.) и наиболее отстающим сельским хозяйством (8,5 тыс. руб.) составляла 4,9 раза, то в 2016 году она сократилась до 3,7 раза (78,3 тыс. руб. против 21,4 тыс. руб.). В то время как зарплаты финансового сектора за это время выросли на 13,6%, рост зарплат работников сельского хозяйства превысил 50%.

При этом доля доходов от предпринимательской деятельности (в основном от индивидуального предпринимательства) снижалась — с 12% в 2002-2003 годах до 7,8% в прошлом году. Однако вклад доходов от собственности (дивиденды, проценты от вкладов, выплаты по ценным бумагам) в общие поступления начал восстанавливаться — с 5% в 2011-2012 годах до 6,3% в 2016 году. Рост этого показателя, по оценке экспертов центра, свидетельствует о «некотором улучшении положения более состоятельных слоев населения», что в свою очередь ведет к увеличению социального неравенства.

На это также указывает рост в первом полугодии прошлого года коэффициента Джини впервые за время текущего кризиса — до 0,399 (в первом полугодии 2015 года — 0,396) и коэффициента фондов — до 14,3 (на 0,1) за девять месяцев 2016 года. Как отмечают авторы доклада, поскольку рост неравенства во втором и третьем кварталах 2016 года совпадает с оживлением российской экономики, он косвенно свидетельствует о ее возврате к докризисной модели.

Кроме того, 2016 год сильно сократил объем сбережений населения: число тех, кто заявил о том, что имеет накопления, в ходе опроса для «Евробарометра в России» сократилось на треть. Если в 2015 году об этом говорили 55% опрошенных, то в прошлом году таковых оказалось только 40%, чаще всего речь шла о сумме в размере нескольких месячных доходов. Изменились и стратегии хранения сбережений — на 12% упала доля тех, кто имеет срочный вклад в банке, на 4% — инвестирующих в ценные бумаги. На данный момент те, кто имеет сбережения, предпочитают хранить их в наиболее ликвидной форме: наличными (рост доли с 18% в 2015 году до 23% в 2016 году) или на карточке (с 29% в 2015 году до 36% в 2016 году). По оценке авторов исследования, отказ от накопления денег в пользу их траты произошел в начале 2016 года и был связан со снижением ценности сбережений, а не с ухудшением материального положения населения. За год число людей, которые считают, что экономические трудности — временное явление, упало почти на 30%, что и привело к тратам денежных запасов.

Источник: Ъ

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