Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Вышла из колонии осужденная за порно-репост воспитательницу в Кургане

Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, ранее осужденной за репост в соцсетях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат осужденной Алексей Бушмаков написал на своей странице в Facebook, что суд постановил немедленно освободить Чудновец из колонии.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что Курганский суд «прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях Чудновец состава преступления», за ней признано право на реабилитацию, передает «РИА Новости».

Адвокат Мария Кириллова в беседе с агентством сообщила, что Чудновец выйдет из колонии как только будет получен оригинал решения суда.

Генпрокуратура направила кассационное представление на приговор Чудновец 23 февраля. По мнению надзорного ведомства, в действиях воспитательницы отсутствует состав преступления. Спустя несколько дней Верховный суд отправил на пересмотр ее дело.

В ноябре 2016 года Чудновец признали виновной по ст.242.1 УК («Распространение материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») из-за репоста во «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере. По ее словам, она сделала репост, чтобы обратить внимание на этот случай. Однако суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев в колонии общего режима. 22 декабря областной суд снизил срок на один месяц, но отказался изменить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

Защита Чудновец подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Она считает, что при рассмотрении ее дела были нарушены права на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения.

В конце января Кремль обратил внимание на этот случай. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «эта тема не оставлена без внимания», передает РБК.

Новости smi2.ru

  • Осужденная за детское порно воспитательница осталась за решеткой (6)
  • Экстремизм в репостах и лайках будут искать по-новому (1)
  • Чаплин: голос православных должны слышать во всех сферах общественной жизни (14)
  • ФСБ изъяла ноутбук у лидера новосибирского отделения РПР-Парнас в Бердске за перепост ВКонтакте (89)
  • Условный срок за антиправославную картинку «Вконтакте» просит Кормелицкий из Бердска (4)

Вышла из колонии осужденная за порно-репост воспитательницу в Кургане

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [15:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:50] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[16:45] За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской обла...

[16:35] Заработала 25 тыс. рублей на конкурсе лучший учитель Бердска

Все новости

[16:50] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[16:45] За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской обла...

[16:35] Заработала 25 тыс. рублей на конкурсе лучший учитель Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 2.8 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 38%

06 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: