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Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, ранее осужденной за репост в соцсетях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат осужденной Алексей Бушмаков написал на своей странице в Facebook, что суд постановил немедленно освободить Чудновец из колонии.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что Курганский суд «прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях Чудновец состава преступления», за ней признано право на реабилитацию, передает «РИА Новости».
Адвокат Мария Кириллова в беседе с агентством сообщила, что Чудновец выйдет из колонии как только будет получен оригинал решения суда.
Генпрокуратура направила кассационное представление на приговор Чудновец 23 февраля. По мнению надзорного ведомства, в действиях воспитательницы отсутствует состав преступления. Спустя несколько дней Верховный суд отправил на пересмотр ее дело.
В ноябре 2016 года Чудновец признали виновной по ст.242.1 УК («Распространение материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») из-за репоста во «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере. По ее словам, она сделала репост, чтобы обратить внимание на этот случай. Однако суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев в колонии общего режима. 22 декабря областной суд снизил срок на один месяц, но отказался изменить ей наказание, не связанное с лишением свободы.
Защита Чудновец подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Она считает, что при рассмотрении ее дела были нарушены права на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения.
В конце января Кремль обратил внимание на этот случай. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «эта тема не оставлена без внимания», передает РБК.
Новости smi2.ru
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