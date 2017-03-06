В воскресенье, 5 марта, в Бердске машина сбила пешехода.

По информации управления ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло в Микрорайоне в 17.10.

40-летний водитель на автомобиле «Мицубиси Галант» наехал на пожилого пешехода у дома №1А на ул. Лунной.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекцтии, 80-летний пострадавший получил телесные травмы в виде ушибов.

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