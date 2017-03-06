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В воскресенье, 5 марта, в Бердске машина сбила пешехода.
По информации управления ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло в Микрорайоне в 17.10.
40-летний водитель на автомобиле «Мицубиси Галант» наехал на пожилого пешехода у дома №1А на ул. Лунной.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекцтии, 80-летний пострадавший получил телесные травмы в виде ушибов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [15:05]
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