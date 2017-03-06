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Шестилетний ребенок пострадал на пожаре в Бердске днем 3 марта. Малыш надышался угарным газом, но его удалось спасти.
Как рассказал начальник отдела по надзорной деятельности Николай Степоненков, возгорание произошло на четвертом этаже в доме №95 по ул. Красная Сибирь. Пожар в двухкомнатной квартире начался из-за короткого замыкания.
Ребенок по время ЧП находился дома один. Пожарные вытащили его из горящей квартиры. Ему оказали медицинскую помощь.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [14:55]
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