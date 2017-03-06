В Сузунском районе по «горячим следам» раскрыто тройное убийство, сообщила сегодня, 6 марта, старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области по Анастасия Кулешова.

Накануне, 5 марта, днем в производственном помещении одной из пилорам, расположенной в р. п. Сузун, были обнаружены тела трех мужчин с множественными рублеными ранами головы. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и криминалистов, а также сотрудники полиции. В ходе осмотра помещения установлено, что потерпевшими являются трое рабочих пилорамы – мужчины 1982,1987 и 1994 годов рождения.

В ходе проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками Следственного управления совместно с УМВД России по Новосибирской области установлено, что к преступлению причастны коллеги потерпевших, ранее судимые мужчины 27 и 33 лет. Подозреваемые были задержаны по местам своего проживания.

— По версии следствия, в ночь на 5 марта между подозреваемыми и потерпевшими на почве совместного распития спиртного произошел конфликт из-за того, что один из участников компании оскорбил другого. В ходе ссоры один из злоумышленников взял в руки топор и нанес своему обидчику множественные удары по голове. После чего, с целью устранить свидетелей, ударил топором второго потерпевшего, а его товарищ расправился с третьим. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте, а подозреваемые ушли домой спать, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе осмотра места преступления, а также по месту жительства подозреваемых, следователями были обнаружены и изъяты улики, а также орудие убийства, — рассказала Кулешова.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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