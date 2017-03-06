Чиновникам администрации Бердска впервые на еженедельном аппаратном совещании рассказали о книжных новинках центральной библиотечной системы. Новшество еще в феврале анонсировал на открытии библиотеки в ДК «Родина» мэр Евгений Шестернин. Сегодня, 6 марта, все убедились, что глава свое слово сдержал.

Руководитель ЦБС Наталья Рыхторова не просто поведала о литературных новшествах библиотеки, но и показала их наглядно. Так, для детей от 0 лет Наталья Юрьевна порекомендовала сборник детских сказок «Бабушка Татьяна. Песни, сказки, прибаутки» с иллюстрациями художника Александра Эйснера. Рыхторова отметила, что «приглушенные краски сознательно настраивают на неторопливое чтение шуток-прибауток для ребятишек.

Детям постарше Наталья Юрьевна посоветовала сборник «Жар-Птица и другие русские сказки» с иллюстрациями Бориса Зворыкина.

— Пестрое многоцветие и любовь к орнаментам, буквицам и заставкам помогут вашему малышу проникнуться сказками, которые изданы в этом сборнике, — подчеркнула библиотекарь.

Завершила подборку детских книг книга из серии «Жизнь замечательных детей» о юношеских подвигах первого космонавта Юрия Гагарина.

Взрослым Рыхторова порекомендовала почитать книги «Как воспитать ребенка добрым» и «Общаться успешно. Как?» Билла Свитмана.

В конце своего выступления Наталья Юрьевна попросила чиновников оставлять свои заявки: что бы они хотели почитать и о каких именно книжных новинках они хотят услышать. Зал воспринял новшество неоднозначно: кто-то с упоением слушал доклад Рыхторовой, кто-то пытался сдержать смешки, кто-то и вовсе сидел в смятении. Но цель знакомства сотрудников администрации с библиотечным фондом объяснил мэр Шестернин:

— Не надо воспринимать подобного рода выступления как пользователи. Это методическое пособие для сотрудников администрации для того, чтобы, так сказать, широко использовать тот творческий потенциал, который есть в Бердске, а он у города большой. Не воспользоваться, поверьте мне, это, по крайней мере, глупо.

Евгений Анатольевич призвал подчиненных использовать творчество в своей работе. Особенно при общении с населением:

— Кто-то там Чуковского поймет, кто-то — роль психологии, кто-то начнет работать, и такие проекты есть, — со сказками, — отметил градоначальник.

Мэр предупредил, что через некоторое время у каждого чиновника спросит, «как они все это поняли и как они дальше будут работать во взаимодействии с книгой».

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