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Турецкая полиция арестовала россиянку Екатерину Б., которая может быть связана с убийцей российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщил телеканала A Haber.
Отмечается, что она в ноябре прошлого года связывалась по телефону с убийцей посла Мевлютом Мертом Алтынташем, а также звонила в Российский центр культуры в Анкаре. На допросе она призналась, что связывалась с Алтынташем в основном путем переписки в мессенджерах.
По информации газеты Sabah, 33-летняя Екатерина занималась в Анкаре сутенерством, организуя в отелях встречи местных крупных бизнесменов с женщинами.
В настоящее время россиянка по решению суда находится под стражей в одной из тюрем Анкары, передает ТАСС. Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший на него полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее назвали терактом, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».
На фото:
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [14:25]
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