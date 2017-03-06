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Россиянка-сутенерша арестована по делу об убийстве посла Карлова в Турции

Турецкая полиция арестовала россиянку Екатерину Б., которая может быть связана с убийцей российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщил телеканала A Haber.

Отмечается, что она в ноябре прошлого года связывалась по телефону с убийцей посла Мевлютом Мертом Алтынташем, а также звонила в Российский центр культуры в Анкаре. На допросе она призналась, что связывалась с Алтынташем в основном путем переписки в мессенджерах.

По информации газеты Sabah, 33-летняя Екатерина занималась в Анкаре сутенерством, организуя в отелях встречи местных крупных бизнесменов с женщинами.

В настоящее время россиянка по решению суда находится под стражей в одной из тюрем Анкары, передает ТАСС. Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший на него полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее назвали терактом, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

На фото:

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Россиянка-сутенерша арестована по делу об убийстве посла Карлова в Турции

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [14:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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