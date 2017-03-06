Аптекам запретят продавать одному покупателю больше двух флаконов спиртосодержащих препаратов. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве здравоохранения. Ведомство уже подготовило проект приказа о новых правилах отпуска настоек; документ находится на согласовании в Минюсте и может вступить в силу уже в марте.

Как отметили в Минздраве, специалисты Минюста высказали «определенные предложения», поэтому приказ еще не утвержден.

— Постановление находится на государственной регистрации. Как только будет завершена работа и Минюст подпишет документ, его опубликуют в официальных источниках. После этого через десять дней приказ вступит в силу, — заявили в ведомстве.

В Министерстве юстиции не стали уточнять, какие именно пожелания были высказаны представителями ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что изменения коснутся только утвержденного перечня препаратов, например настойки боярышника, пустырника, календулы или валерьяны. Они были перечислены в проекте приказа об ограничении объема тары спиртосодержащих препаратов, ранее подготовленного ведомством.

В аппарате вице-президента Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль, отметили, что ограничения объема тары и количества пузырьков в одни руки будет достаточно для борьбы с «аптечным» алкоголизмом. При этом ограничения не повлияют на тех, кто использовал препараты по назначению.

Как уже сообщали «Известия», ранее чиновники отказались от идеи продажи спиртосодержащих лекарств по рецептам.

Проработать ограничения для продажи спиртосодержащих препаратов Александр Хлопонин поручил после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник», одним из компонентов которого был метанол. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 201 года от отравления «Боярышником» скончались в Ирсктской области 77 человек.

Аптеки поддержали инициативу Минздрава. Некоторые из них уже самостоятельно ввели внутренние ограничения. Генеральный директор аптек «Ригла» Александр Филиппов заявил, что спиртосодержащие настойки не дают «значимых объемов выручки».

— Мы еще с прошлого года в одни руки спиртосодержащих лекарств стараемся не отпускать больше двух упаковок, — рассказал Александр Филиппов.

А в аптечной сети «36,6» не продают одному покупателю больше 50 мл спиртосодержащих товаров.

— Если тара 25 мл, то можно два флакона, но если объем 50 мл, то только одну упаковку, — отметили представители сети «36,6».

Однако в ряде аптек опасаются так называемых «каруселей», когда на входе в аптеку «нуждающиеся» будут просить других покупателей приобрести для них спиртосодержащий препарат. Об этом «Известиям» сказали представители двух аптечных сетей, попросив не указывать название компании.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что «если человек хочет выпить спиртосодержащие препараты как алкоголь, то его этот запрет не остановит».

— Подойдет два раза по два флакона купит и выпьет. Ограничительными мерами в этом вопросе ничего не добиться. Это социальный вопрос, — считает эксперт.

В Росздравнадзоре отметили, что разработают механизм контроля соблюдения новой нормы после издания приказа.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, россияне выпивают порядка 150–180 млн л аптечных настоек в год.

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