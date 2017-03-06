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Шум от тележек «убавил» магазин «Магнит» по просьбе пенсионерки из Бердска

Супермаркет «Магнит» отреагировал на жалобу бердчанки, которая утверждала, что ей мешает грохот тележек. Напомним, как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», магазин в доме №174 по ул. Островского находится под квартирой пожилой женщины. Из-за грохота она не могла спокойно отдыхать.

В ситуацию вмешалась администрация Бердска. Чиновники даже написали в Роспотребнадзор с просьбой проверить уровень шума в квартире над «Магнитом». В супермаркете пообещали поменять колеса.

Как доложила сегодня, 6 марта, начальник общественной приемной администрации Бердска Юлия Линк, «Магнит» постелил в магазине резиновые коврики, которые существенно снижают уровень шума при катании разгрузочных и товарных тележек. Линк отметила, что предпринятые меры действительно помогли: стало гораздо тише.

Бердчане, напомним, периодически жалуются на соседство с магазинами. Людям мешают звуки катания бочек с хмельными напитками и вибрация от холодильных установок.

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Шум от тележек «убавил» магазин «Магнит» по просьбе пенсионерки из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [13:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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