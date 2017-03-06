Супермаркет «Магнит» отреагировал на жалобу бердчанки, которая утверждала, что ей мешает грохот тележек. Напомним, как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», магазин в доме №174 по ул. Островского находится под квартирой пожилой женщины. Из-за грохота она не могла спокойно отдыхать.

В ситуацию вмешалась администрация Бердска. Чиновники даже написали в Роспотребнадзор с просьбой проверить уровень шума в квартире над «Магнитом». В супермаркете пообещали поменять колеса.

Как доложила сегодня, 6 марта, начальник общественной приемной администрации Бердска Юлия Линк, «Магнит» постелил в магазине резиновые коврики, которые существенно снижают уровень шума при катании разгрузочных и товарных тележек. Линк отметила, что предпринятые меры действительно помогли: стало гораздо тише.

Бердчане, напомним, периодически жалуются на соседство с магазинами. Людям мешают звуки катания бочек с хмельными напитками и вибрация от холодильных установок.

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