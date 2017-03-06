Завершилась романтическая история разбившегося в ДТП мотоциклиста Александра Полунина из Бердска и его спасительницы Анны Зонненбург, проживающей в Германии. Они ни разу не встретились. А несколько месяцев назад Анна удалила страничку в соцсетях. И теперь Александр даже не знает, что происходит в жизни девушки, некогда спасшей его.

Напомним, 13 августа 2013 года около дома №122 по улице Красная Сибирь в Бердске Александр Полунин попал на мотоцикле в ДТП, в результате которого получил перелом обеих ног.

Спустя два года, 3 августа 2015 года, на асфальте в месте аварии появилась 10-метровая надпись «Ты спасла мне жизнь!». Как оказалось, послание написал Александр, пытаясь найти девушку, которая оказалась первой на месте происшествия и вызвала «скорую». Бердчанин рассказал о том, что, если бы врачи прибыли на 5 минут позже, его уже не спасли бы.

Два года ждал Александр потому, что все это время передвигался на инвалидной коляске. Как только начал ходить на костылях, стал разыскивать свою спасительницу.

История Александра была растиражирована в СМИ. Спасительница, которой оказалась Анна Зонненбург, сама связалась с Александром. В социальной сети «ВКонтакте». Она сообщила, что живет в Германии и рассказала о своей жизни.

Анна собиралась приехать в Бердск, чтобы встретить с родными Новый 2016 год. И увидеться с Александром. Но так и не приехала. Еще раньше девушка отказалась от предложений федеральных каналов сняться в телешоу. Ей не нужны были известность и публичность.

Встретиться с Анной так и не пришлось, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 6 марта Александр Полунин. До октября 2016 года Саша еще переписывался с Анной в соцсетях. Но потом она удалила свою страничку. Видимо, их виртуальное общение не понравилось молодому человеку Анны, отмечает бердчанин.

Александр уже не пользуется костылями, но все еще немного прихрамывает.

— В декабре прошлого года мне сделали операцию. Вытащили две пластины и две спицы. Через полгода нужно будет делать еще одну операцию, вытаскивать оставшиеся железяки. Врачи сказали, что хромота пройдет. Но только для этого мне самому нужно будет приложить усилия, — говорит Полунин.

Встав на ноги, Александр стразу же устроился на работу. Трудился электромонтажником. Но попал под сокращение. Сидеть долго без работы не пришлось. Знакомые позвали работать в студию — делать татуировки. Теперь на жизнь Саша зарабатывает, можно сказать, искусством.

У Саши появилась девушка. Но уже не виртуальная, а очень даже реальная. С ней он был знаком давно. Но отношения завязались совсем недавно.

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