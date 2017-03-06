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ОНФ: Подвалы и колясочные должны принадлежать собственникам жилья

Активисты Общероссийского народного фронта в Новосибирской области выступят с инициативой разработки механизмов передачи находящегося в муниципальной собственности общедомового имущества собственникам многоквартирных домов. Об этом шла речь во время заседаний круглых столов и совещаний по теме «Обеспечение имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов», которая прошла на площадке регионального отделения ОНФ с участием общественников, представителей органов исполнительной и законодательной власти.

Как отметил председатель межрегиональной комиссии при НП «ЖКХ Контроль» и Министерстве строительства и ЖКХ РФ Андрей Пинчуков, ситуация с защитой прав собственников многоквартирных домов на общедомовое имущество в регионах России достаточно сложна. Федеральный закон о приватизации жилищного фонда, а также ряд пояснений Верховного и Высшего арбитражного судов точно определили принадлежность общедомового имущества – колясочных, подвалов, чердаков – собственникам владельцев жилья в многоквартирных домах.

В последние годы практика складывалась так, что чиновники предпочитали регистрировать эти объекты и продавать их с аукционов, допуская при этом многочисленные нарушения законодательства.

Как отметили участники семинаров, к примеру, в Костромской области из 109 объектов, которые прошли через комиссию по контролю обеспечения прав собственников многоквартирных домов, все 109 были оформлены и проданы муниципальными властями с нарушением требований к правоустанавливающим документам.

По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергея Аверьяскина, практика сохранения прав собственности на общедомовое имущество за муниципалитетами приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств.

— В одном из ТОС Новосибирска составили реестр подвалов, находящихся в собственности муниципалитета. На содержание 209 из них мэрия ежегодно тратит около 13,5 млн руб. Подвалы должны быть переданы собственникам многоквартирных домов, которые и должны нести расходы по их содержанию, – сообщил Аверьяскин.

Активисты Народного фронта в Новосибирской области после обсуждения нюансов законодательства в данной сфере, а также накопленного опыта работы в этом направлении в Костроме, Твери, Санкт-Петербурге, намерены подготовить ряд предложений органам исполнительной и законодательной врасти региона, которые позволят защитить право собственников многоквартирных домов на общедомовое имущество.

— В частности, речь идет о необходимости для начала создать компетентные комиссии, которые займутся формированием реестра общедомовой собственности, находящейся на балансе муниципалитета, – считает Аверьяскин.

По его словам, также крайне важно уже сейчас исключить новые факты регистрации общего имущества в собственность субъектов и муниципальных образований. — Решение имущественных проблем собственников многоквартирных домов нужно начать и с организации просветительской работы среди ТСЖ, ЖСК, советов жилых домов, а также широкого обсуждения накопленного другими регионами опыта с привлечением к диалогу представителей органов местного самоуправления и общественности, — сказал Аверьяскин.

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ОНФ: Подвалы и колясочные должны принадлежать собственникам жилья

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [13:15]

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