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В пятницу, 3 марта, в искитимской деревне на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Искитимского района, в селе Верх-Коен сгорел дом на четырех хозяев. Пожар произошел в полдень.
По информации ЕДДС, три из четырех квартир в шлаколитом доме размером 7х12 метров были нежилыми. В одной квартире проживал 88-летний мужчина.
Дом выгорел полностью, в том числе и жилая квартира площадью 56 кв. метров. При разборе завалов обнаружен труп хозяина квартиры. В тушении пожара приняли участие 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Пожар ликвидирован в 16.29.
Дознаватели выясняют причины трагедии.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [13:00]
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