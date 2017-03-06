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Флюорографию на неисправном аппарате проходят жители Бердска

Общественники требуют провести проверку качества оказания услуг центральной городской больницы Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с декабря 2016 года флюорография населения в медицинском учреждении проводится неисправным аппаратом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов в ответ на запрос общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Поводом для разбирательств послужила жалоба жителей Бердска на работу флюорографического кабинета. В конце января бердчане пожаловались в «Гражданский патруль», что не могут пройти обследование бесплатно. Для прояснения ситуации общественники обратились в министерство здравоохранения Новосибирской области и на днях получили шокирующий ответ. В официальном ответе ведомства говорится, что в процессе диагностики работы флюорографа в декабре 2016 года обнаружены неисправности в рентгеновском излучателе. Количество выполняемых снимков за рабочий день снижено из-за перегрева аппарата, но работа флюроографа не приостановлена. «На наш взгляд использование неисправного рентгеновского аппарата не только недопустимо, но и создает угрозу здоровью пациентов. Считаем, что прокуратура и Роспотребнадзор должны дать правовую оценку данному факту и обязать ответственных лиц принять меры по исправлению сложившейся ситуации», — говорит руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов По выявленным фактам с просьбой провести проверку качества оказания услуг центральной городской больницы Бердска сегодня общественники обратились в прокуратуру и Роспортебнадзор. Также «Гражданский патруль» обратился к  региональной власти взять ситуацию на контроль и приостановить работу неисправного флюорографа до его полного восстановления. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональный минздрав пообещал выделить бердской ЦГБ 1 млн рублей на ремонт флюорографа. На покупку нового аппарата денег нет. Есть договоренность с частной клиникой «Вега МСЧ» о бесплатном прохождении ФЛГ по направлению врача из горбольницы.

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Флюорографию на неисправном аппарате проходят жители БердскаФлюорографию на неисправном аппарате проходят жители Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [11:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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