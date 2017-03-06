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Юбилей знаменитого актера отметят на его родине в Бердске

7 и 9 марта в Бердске пройдут мероприятия, посвященные 75-летию Народного артиста РФ Владлена Бирюкова.

В день рождения знаменитого бердчанина откроют мемориальную доску на фасаде школы №10, где учился Владлен Егорович. Открытие мемориальной доски состоится во вторник, 7 марта, в 12:00. В это же время состоится спецгашение почтовых конвертов с изображением актера театра и кино.

Передвижную фотовыставку, посвящённую жизни и творчеству Владлена Бирюкова можно посмотреть в холле школы №10.

В 18:00 в мемориальном музее «Театр Бирюкова» (ул. Кирова, 1) состоится вечер памяти с участием родственников Владлена Бирюкова и коллег по театру.

9 марта в 18:00 в Городском доме культуры пройдет вечер памяти, посвященный жизни и творчеству актера, получивший широкую известность после исполнения роли Якова Алейникова в киноэпопее «Вечный зов».

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Юбилей знаменитого актера отметят на его родине в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [11:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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