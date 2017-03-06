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Не остановилась «скорая» у перевернувшейся с людьми машины

В Смоленской области машина с медиками проехала мимо аварии с пострадавшими. Инцидент попал на видеорегистратор проезжавшего автомобиля, а затем — в Интернет.

Две женщины — водитель и пассажир — сразу же остановились, выбежали на помощь тем, кто был в перевернувшейся машине. Чтобы привлечь внимание, они включили «аварийку», то же самое сделал и водитель фуры на другой стороне дороги.

Но скорая помощь не отреагировала на сигналы и промчалась мимо аварии, передает канал «Россия 24″.

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Не остановилась «скорая» у перевернувшейся с людьми машины

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [10:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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