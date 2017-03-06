Вышел в свет новый праздничный номер журнала «Парад». На этот раз он посвящен первому весеннему празднику 8 Марта. А значит, вам, дорогие женщины. Материалы номера не только рассказывают о том, где и как женщине стать красивой, желанной и здоровой. Но и о самих представительницах прекрасной половины человечества.

Наши героини очень разные — бизнесдели и педагоги, продавцы и стилисты, врачи и пенсионерки, музыканты и хореографы, кондитеры и инструктор по вождению, строители и историк моды. Но всех их объединяет активная жизненная позиция, стремление сделать нашу жизнь красивее и комфортнее, дарить радость и любовь.

Вы удивитесь, насколько интересные женщины живут рядом. У них одинаково хорошо получается вести дела, управлять большими, нередко мужскими, коллективами и хранить тепло домашнего очага, быть мамой, женой и бабушкой.

И, кончено, каждому пригодится информация о том, где купить подарок любимым женщинам на 8 Марта. И о том, как самим женщинам преобразиться в этот праздничный день, как быть прекрасными всегда. Советы дают специалисты в своем деле — стоматологи, стилисты, здравницы, массажисты, ювелирные и цветочные салоны, парфюмерные магазины, клиники. Вы узнаете, где провести вкусный и запоминающийся вечер с любимой и как самому приготовить оригинальное блюдо, чтобы удивить свою женщину.

Свой журнал «Парад» уже сейчас можно бесплатно забрать в редакциях «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38. И вы будете подкованы к празднику!

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