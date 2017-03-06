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120 тыс. литров топлива за 4 млн рублей покупают коммунальщики Бердска

Бердский центр муниципальных услуг закупает 90 тыс. литров дизельного топлива и 30 тыс. литров бензина АИ-92 на общую сумму в 4,1 млн рублей. Аукцион состоится 20 марта.

В документах закупки сказано, что заправки победителя аукциона должны находиться на территории Бердска. Заправляться на них предполагается посредством транспортных карт, которые будут действовать до 30 сентября.

Оплата за бензин производится ежемесячно в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет поставщика денежных средств за фактически поставленный товар.й

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120 тыс. литров топлива за 4 млн рублей покупают коммунальщики Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [10:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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