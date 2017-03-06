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Бердский центр муниципальных услуг закупает 90 тыс. литров дизельного топлива и 30 тыс. литров бензина АИ-92 на общую сумму в 4,1 млн рублей. Аукцион состоится 20 марта.
В документах закупки сказано, что заправки победителя аукциона должны находиться на территории Бердска. Заправляться на них предполагается посредством транспортных карт, которые будут действовать до 30 сентября.
Оплата за бензин производится ежемесячно в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет поставщика денежных средств за фактически поставленный товар.й
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [10:05]
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