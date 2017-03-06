Болгарские националисты нарисовали свастики на скульптуре «Алеша», установленной в память о советских солдатах в Пловдиве. Российский МИД направил ноту протеста в болгарское внешнеполитическое ведомство. Эксперты сообщили «Газете.Ru», что действия вандалов характеризуют раскол в болгарском обществе по вопросу отношения местных жителей к России.

Вопиющий случай осквернения памятника советским солдатам произошел в болгарском Пловдиве. Вандалы нарисовали несколько свастик на скульптуре «Алеша», а также нанесли националистические лозунги, один из которых гласил: «Болгария превыше всего». Вандализм без политики

Сам инцидент произошел в конце февраля, однако не предавался широкой огласке. Но в четверг, 2 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила ноту в болгарское министерство иностранных дел в связи с актом вандализма в отношении «Алеши».

«Мы получили большое количество вопросов от российских граждан, это была возмущенная реакция россиян в связи с вопиющим актом вандализма, который был совершен 21 февраля в отношении всемирно известного памятника советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив», — отметила Захарова.

«К сожалению, такие инциденты бывают. Почти сразу после того, как он произошел,

скульптуру отмыли, кроме того, у подножия «Алеши» теперь дежурит охранник.

В этом нет никакого политического подтекста, это чистый вандализм. Большинство членов болгарского общества осквернение памятника не поддерживают», — рассказала «Газете.Ru» сотрудник болгарского государственного телевидения Дана Рачева.

Истории Болгарии и России в XIX–XX веках тесно связаны, в связи с чем в разных болгарских городах находится много памятников российским военным и политическим деятелям. Так, прямо перед зданием парламента страны установлен памятник Александру II «Царь-освободитель» в память об избавлении страны от турецкого ига в 1878 году.

Памятник считается одной из лучших работ флорентийского скульптора Арнольдо Дзокки. Кроме того, в центре Софии между Орловым мостом и Софийским университетом расположен памятник Советской армии. Его горельефы регулярно подвергаются осквернению. Наиболее резонансный случай вандализма произошел 18 июня 2011 года.

Тогда уличные художники перекрасили изображения советских солдат так, чтобы они напоминали вымышленных персонажей. В результате красноармейцы превратились в Супермена, Джокера, Санта-Клауса и клоуна Рональда Макдональда.

Под этими скульптурами вандалы нанесли надпись «В ногу со временем» (болг. «В крак с времето»), которая, очевидно, была призвана объяснить их мотивы. После этого в Софийском городском парламенте депутаты от либеральных партий стали обсуждать вопрос о сносе скульптуры. Их поддержали депутаты-националисты из «ВМРО — Болгарское национальное движение». Но в итоге из-за позиции депутатов других партий вопрос не был поставлен на голосование, и призывы о сносе скульптурной композиции утихли.

Самым известным памятником советским войскам в Болгарии является скульптура «Алеша» в Пловдиве. Монумент был воздвигнут по инициативе местных жителей, которые организовали специальный Пловдивский комитет по разработке проекта памятника. Скульптуру в итоге создал зодчий Васил Радославов.

Памятник выглядит следующим образом: на высоком постаменте установлена 11,5-метровая железобетонная скульптура советского солдата, смотрящего на восток. В его руке — автомат ППШ, направленный к земле. Постамент украшен барельефами «Советская армия бьет врага» и «Народ встречает советских воинов». К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из ста ступеней.

Памятник можно увидеть практически из любой точки города. Позировал для Радославова реальный советский военнослужащий Алексей Скурлатов, связист одной из рот. Он умер в 2013 году у себя на родине в Алтайском крае на 92-м году жизни.

Болгарские политики и общественные деятели неоднократно предпринимали попытки снести скульптуру. Пловдивский общинный совет принял решение о демонтаже в далеком 1989 году, после ликвидации советской власти в стране. Однако на защиту монумента встали местные жители, которые в том числе организовали круглосуточные дежурства у «Алеши». Женщины сплели из красных и белых нитей гигантскую мартиницу — символ здоровья и долголетия, которую повесили на шею «русскому солдату».

В 1993 году мэр Пловдива принял самоличное решение о демонтаже памятника. Против этого выступили десятки общественных организаций Болгарии, а

группа проживающих в Болгарии русских ветеранов Великой Отечественной войны даже пригрозила актом публичного самосожжения в случае уничтожения «Алеши».

Через три года общинный совет города вновь проголосовал за снос скульптуры. Это решение было отменено окружным судом. Окончательную точку поставил в том же году Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. За все эти годы вандалы также не оставляли в покое «Алешу», периодически исписывая его из баллончиков с краской или «переодевая» в различные одежды, в том числе в болгарский национальный костюм.

«Газета.Ru» пообщалась с местными жителями, чтобы узнать их мнение о том, почему попытки снести скульптуру или совершить по отношению к ней акты вандализма не прекращаются.

«Видите ли, в каждой стране есть много хулиганов, которые творят, что хотят. Но я хочу подчеркнуть, что они — это далеко не весь болгарский народ. Нормальные люди, к которым себя отношу и я, против подобных вещей и хотят, чтобы у нас оставались памятники советским и русским солдатам. Таких монументов, кстати, много не только в Софии и Пловдиве, но и в других городах нашей страны», — рассказал 42-летний Илко Иванов, владелец небольшого туристического агентства в болгарской столице.

Впрочем, есть и те, кто придерживается противоположного мнения. «Дело в том, что

«Алеша» напоминает многим о временах, когда в Болгарии у власти были коммунисты. К ним у многих здесь негативное отношение из-за того, что они устраивали репрессии против несогласных с их мнением.

Например, мой дед был расстрелян по инициативе людей из окружения Тодора Живкова (лидер болгарской компартии. — «Газета.Ru»)», — пояснил 19-летний Георги Иванов, студент из Софии. По его словам, это вовсе не означает, что те, кто выступает за снос «Алеши», негативно относятся к России или русским.

«Это братский для нас народ. Но мы считаем, что коммунистическим символам не место у нас. Сейчас в Болгарии очень популярна ультраправая идеология, которая предполагает полный отказ от коммунистического наследия, в том числе в истории и культуре», — добавил он.

По словам Данко Малиновски, россиянина, который регулярно путешествует по Болгарии и имеет друзей среди различных представителей болгарского общества, сейчас страну расколол вопрос отношения как к советскому прошлому, так и к России.

«Это страна, которая очень давно и тесно связана с Россией, поэтому по отношению к ней болгарское общество почти без исключения делится на два лагеря: русофилы и русофобы. В последние десятилетия политику определяют скорее русофобы. Я помню, как около российского посольства в Софии собралось два митинга, оба организовали болгары. Участники одного пришли на акцию с русскими триколорами. А пришедшие на другой митинг скандировали: «Тук не е Москва!» («Здесь не Москва!») Я знаю людей и с той, и, к сожалению, с другой стороны. Когда подошел к тем, кто был против России, то услышал такое, что даже пожалел, что в совершенстве владею болгарским», — сказал он.

Малиновски выразил сожаление, что противники сохранения исторической памяти о дружбе между двумя народами нередко занимают важные посты в сфере образования в Болгарии, что ведет к охлаждению в отношении болгарского общества к России. «На моей памяти пожилая активистка Женя Георгиева, психолог по образованию, возмущалась, что в Болгарии вообще посмели ставить памятники советским солдатам, они, мол, все оккупанты и убивали болгар, а не защищали», — вспомнил Малиновски.

Он добавил, что зачастую ухудшение отношения к России ведет к существенным экономическим потерям в Болгарии, но местные политики все равно склонны объяснять свои неудачи несправедливой политикой Москвы по отношению к Софии.

«Ярким примером может служить вопрос о создании АЭС в Белене. Ее Россия была готова создать чуть ли не за помидоры, но в итоге местные противники России продавили заморозку проекта.

А ведь после выполнения всех работ Болгария могла бы не только получить надежный источник энергии, но даже и экспортировать ее», — отметил Малиновски.

Как рассказал «Газете.Ru» эксперт по Болгарии Дмитрий Джазов, постоянно проживающий в Софии, не стоит считать, что в болгарском обществе доминируют антироссийские настроения. «Такого теплого отношения к нашим согражданам, как в Болгарии, нет нигде в мире, кроме разве что Белоруссии. Но политики действительно зачастую занимают антироссийскую позицию и пытаются переписать нашу с болгарами общую историю», — сказал он. По его словам, это касается даже освободительной войны против турок и апрельского восстания 1876 года, когда началась история возрождения независимой Болгарии как государства.

«Сейчас применяют формулировку не «турецкое иго», а «турецкое присутствие». Обычные болгары в шоке от этого, так как это оскорбление памяти их предков.

Но, как вы понимаете, есть и дурачки, которые в это верят. На самом деле все объясняется очень просто: болгар в Болгарии осталось не так много, значительная часть из них перебралась на постоянное жительство в другие страны Евросоюза в поисках лучшей жизни. А в Болгарии сейчас много румын, цыган и турок. Румынам совсем на все наплевать, здесь это аналог наших мигрантов из Средней Азии. А вот турки занимают активную социальную позицию и являются организованной и сплоченной силой. Поэтому политики делают все, чтобы повернуть политику в сторону Турции. Именно поэтому так часто вспыхивают народные волнения против турок, цыган и румын», — пояснил эксперт.

Между тем в Москве также есть памятник, посвященный общей истории Болгарии и России. Это скульптурно-архитектурная композиция, расположенная у метро «Китай-город», она называется «Памятник героям Плевны». Она создана в 1888 году по инициативе ветеранов Гренадерского корпуса, участвовавший в русско-турецкой войне 1777–1778 годов. К сожалению, сейчас состояние памятника далеко не идеально: барельефы по его бокам постепенно разрушаются, а на стенах видны следы коррозии и плесени.

Источник: Газета.ру

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