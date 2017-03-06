Впавшая в кому после родов 20-летняя бердчанка Анастасия Ларькина скончалась 4 марта. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил брат Анастасии — Вячеслав Мирончик. Официальная причина смерти молодой мамы пока не установлена.

— Ничего нам врачи не сказали. Было все как обычно. Просто вот умерла 4 числа. Послезавтра, наверное, будут похороны, — рассказал Вячеслав.

Напомним, 2 ноября 2016 года Анастасия Ларькина впала в кому из-за сильнейшей аллергической реакции на антибиотик, который врачи планово ввели ей после кесарева сечения. С тех пор Настя не приходила в себя. Последнее время она находилась в новосибирской областной больнице. Зимой у нее развился тромбоз и пневмония, из-за чего Ларькину перевели в реанимацию.

Накануне смерти родственникам не сообщали о резком ухудшении здоровья Насти или каких-либо других изменениях, говорит Вячеслав. Из-за чего именно скончалась молодая роженица, установят эксперты. Вскрытие назначено на сегодня, 6 марта.

Родные Насти считают, что в ее несчастьях виноваты врачи. Они обращались в Росздравнадзор, но там признали все произошедшее несчастным случаем, так как в карте девушки не было пометки об аллергии на антибиотик. Но родственники Ларькиной уверенны, что медработники обязаны были сделать тест на восприимчивость препарата, так как Анастасия с детства был аллергиком.

Убитые горем родственники хотят добиться правды в этой истории и наказать виновных. Вероятно, после похорон они вновь обратятся в правоохранительные органы с требованием начать следствие.

У Насти остался маленький сынишка Миша, которого она так и не увидела. Мальчишка воспитывается бабушкой, мамой Анастасии, живущей в Болотном.

«Курьер. Среда. Бердск» приносит искренние соболезнования родным и близким Анастасии Ларькиной.

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