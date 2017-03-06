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470 тонн асфальта за 1,25 млн рублей покупает ЦМУ Бердска

Бердские коммунальщики покупают 470 тонн асфальтобетонной смеси за 1,25 млн рублей. Соотвествующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Он состоится 13 марта.

В документах закупки сказано, что отгрузка товара осуществляется в транспорт заказчика партиями от 1 тонны. Расстояние от Бердска до места погрузки должно быть не более 15 км. Товар планируется поставлять с даты подписания по 31 октября 2017 года.

Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и иным нормативным требованиям. Он должен сопровождаться сертификатами соответствия.

Содержание щебня в смеси должно составлять не менее 30-40%, а температура при отгрузке должна быть не менее 155 Сº.

Оплата производится ежемесячно в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет поставщика денежных средств за фактически поставленный товар.

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470 тонн асфальта за 1,25 млн рублей покупает ЦМУ Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [09:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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