В документах закупки сказано, что отгрузка товара осуществляется в транспорт заказчика партиями от 1 тонны. Расстояние от Бердска до места погрузки должно быть не более 15 км. Товар планируется поставлять с даты подписания по 31 октября 2017 года.

Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и иным нормативным требованиям. Он должен сопровождаться сертификатами соответствия.

Содержание щебня в смеси должно составлять не менее 30-40%, а температура при отгрузке должна быть не менее 155 Сº.

Оплата производится ежемесячно в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет поставщика денежных средств за фактически поставленный товар.

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